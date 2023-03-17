Как открыть замок без ключа: поможет обычная батарейка

Если вы потеряли ключ от навесного замка – не следует сразу паниковать. Есть очень простой трюк, чтобы разблокировать замок без ключа и, что самое важное, без каких-либо повреждений.

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Не нужно его подрывать или ломать. Эксперты издания Sante Plus советуют попробовать лайфхак, который позволит быстро открыть замок.

Итак, вам понадобится:

старая батарейка

плоскогубцы

отвертка

кусачки

Теперь пошагово разберем действия.

Шаг 1. Снимите стальной корпус батарейки с помощью отвертки.

Шаг 2. Разрежьте стопку, чтобы сделать клин. Обязательно соблюдайте шаблон на рисунке, чтобы форма идеально подходила к вашему замку и легко скользила.

Шаг 3. Сдвиньте клин. Следует вставить вырезанный металлический вкладыш в замок, убедившись, что он вставлен в открывающуюся сторону.

Шаг 4. Поверните клин. Нажмите ручку вверх и удерживайте ее. Далее нажмите на металлическое покрытие внутри замка и поверните его в сторону, чтобы он попал в механизм замка.

Шаг 5. Разблокируйте замок. Продвиньте палец в кольцо замка и поднимите.

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