Как открыть замок без ключа: поможет обычная батарейка
Если вы потеряли ключ от навесного замка – не следует сразу паниковать. Есть очень простой трюк, чтобы разблокировать замок без ключа и, что самое важное, без каких-либо повреждений.
Не нужно его подрывать или ломать. Эксперты издания Sante Plus советуют попробовать лайфхак, который позволит быстро открыть замок.
Итак, вам понадобится:
- старая батарейка
- плоскогубцы
- отвертка
- кусачки
Теперь пошагово разберем действия.
Шаг 1. Снимите стальной корпус батарейки с помощью отвертки.
Шаг 2. Разрежьте стопку, чтобы сделать клин. Обязательно соблюдайте шаблон на рисунке, чтобы форма идеально подходила к вашему замку и легко скользила.
Шаг 3. Сдвиньте клин. Следует вставить вырезанный металлический вкладыш в замок, убедившись, что он вставлен в открывающуюся сторону.
Шаг 4. Поверните клин. Нажмите ручку вверх и удерживайте ее. Далее нажмите на металлическое покрытие внутри замка и поверните его в сторону, чтобы он попал в механизм замка.
Шаг 5. Разблокируйте замок. Продвиньте палец в кольцо замка и поднимите.
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