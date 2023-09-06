Как открыть консервную банку ложкой: хитрый лайфхак

Бывают ситуации, когда на отдыхе на природе или даже дома нет прибора, чтобы открыть консервную банку. Но не стоит паниковать, потому что такую ситуацию можно решить с помощью столовой ложки.

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Блогер под ником @DaveHax опубликовал на своем YouTube-канале видео, где поделился интересным лайфхаком. Перед началом процедуры лучше наденьте перчатки, чтобы не повредить руки.

По словам мужчины, сначала нужно разместить консервную банку на устойчивой ровной поверхности, это может быть стол или, если вы в походе, то твердый участок.

Крепко держите в руках металлическую ложку. Одна часть пальцев должна быть на ручке, а другая – ниже. Поместите ложку поближе к краю крышки.

Затем прижимая конец ложки к банке двигайте ею из стороны в сторону, пока не разрежете крышку. Повторяйте эти движения, чтобы открыть банку так, чтобы оттуда можно было получить ее содержимое.

Не забывайте о своей безопасности, потому что во время этого процесса на банке могут образоваться острые края, которые повредят вашу кожу.

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