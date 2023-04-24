Как отчистить замшевые кеды и туфли: идеальный способ
Замша – качественный, но требовательный в уходе материал. Замшевые кеды и туфли мягкие и приятные на ощупь, к тому же они универсальные и подойдут к любому образу.
С наступлением весеннего тепла замшевая обувь выходит на топовые позиции в рейтинге популярности. Однако она может быстро загрязняться, особенно если это светлые кеды с белой подошвой и шнурками. Об идеальном способе отмыть кеды и туфли – читайте в материале OBOZREVATEL.
Лайфхак с замачиванием
Быстро и эффективно постирать шнурки поможет лайфхак с замачиванием.
Вам понадобится:
- теплая вода
- таблетки для посудомоечной машины.
В емкость налейте теплую воду (температурой 40 °C) и добавьте 1 таблетку посудомоечной машины. Тщательно перемешайте и замочите шнурки в растворе. Он поможет мгновенно очистить ткань от любой грязи.
Лайфхак с уксусом и нашатырным спиртом
Этот лайфхак поможет сохранить цвет замшевой обуви во время ручной стирки. Делаем раствор из 10% нашатырного спирта и 9% уксуса. На поверхность обуви наносим небольшое количество раствора – делать это лучше с помощью губки. Оставьте его на обуви до полного впитывания, а затем промойте водой. Можно также постирать обувь в машинке, используя деликатный режим.
Как отбелить подошву
Необходимые ингредиенты:
- перекись водорода
- нашатырный спирт
- зубная паста
- сода.
В небольшой емкости растворяем 1 столовую ложку перекиси водорода и 2 столовые ложки нашатырного спирта. После этого добавляем 1 столовую ложку зубной пасты и немного соды (на кончике ножа). С помощью старой зубной щетки нужно тщательно втереть получившуюся смесь в подошву и оставить ее на 30 минут. Затем промываем водой и вытираем досуха.
Кстати, в сезон дождей обувь может начать промокать. Есть очень простой способ сделать ее водонепроницаемой. Подробности читайте в материале.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя сушить обувь на батареях.
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