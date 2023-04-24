Как отчистить замшевые кеды и туфли: идеальный способ

Замша – качественный, но требовательный в уходе материал. Замшевые кеды и туфли мягкие и приятные на ощупь, к тому же они универсальные и подойдут к любому образу.

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С наступлением весеннего тепла замшевая обувь выходит на топовые позиции в рейтинге популярности. Однако она может быстро загрязняться, особенно если это светлые кеды с белой подошвой и шнурками. Об идеальном способе отмыть кеды и туфли – читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак с замачиванием

Быстро и эффективно постирать шнурки поможет лайфхак с замачиванием.

Вам понадобится:

теплая вода

таблетки для посудомоечной машины.

В емкость налейте теплую воду (температурой 40 °C) и добавьте 1 таблетку посудомоечной машины. Тщательно перемешайте и замочите шнурки в растворе. Он поможет мгновенно очистить ткань от любой грязи.

Лайфхак с уксусом и нашатырным спиртом

Этот лайфхак поможет сохранить цвет замшевой обуви во время ручной стирки. Делаем раствор из 10% нашатырного спирта и 9% уксуса. На поверхность обуви наносим небольшое количество раствора – делать это лучше с помощью губки. Оставьте его на обуви до полного впитывания, а затем промойте водой. Можно также постирать обувь в машинке, используя деликатный режим.

Как отбелить подошву

Необходимые ингредиенты:

перекись водорода

нашатырный спирт

зубная паста

сода.

В небольшой емкости растворяем 1 столовую ложку перекиси водорода и 2 столовые ложки нашатырного спирта. После этого добавляем 1 столовую ложку зубной пасты и немного соды (на кончике ножа). С помощью старой зубной щетки нужно тщательно втереть получившуюся смесь в подошву и оставить ее на 30 минут. Затем промываем водой и вытираем досуха.

Кстати, в сезон дождей обувь может начать промокать. Есть очень простой способ сделать ее водонепроницаемой. Подробности читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя сушить обувь на батареях.

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