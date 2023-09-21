Как отчистить ванну от устаревшего налета, грязи и ржавчины: метод уборщиц

Из-за жесткой воды, постоянной влажности и несвоевременной уборки ванна покрывается налетом, грязью и ржавчиной. Большинство хозяев предпочитают химические средства для уборки, считая, что они эффективнее справятся с этой проблемой.

Но можно использовать натуральные ингредиенты, которые не только сэкономят ваши деньги, но и вернут ванной блеск и белоснежный цвет. OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут справиться с этим.

Пищевая сода

Конечно, без соды не обходится ни одна уборка или стирка, если нужно избавиться от стойкой грязи или неприятного запаха, и налет или желтые пятна в ванной – это не исключение. Для этого вам нужно смешать соду с водой в соотношении 3:1, должна получиться однородная паста. Нанесите смесь на нужные участки и оставьте на 30 минут.

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Затем смойте все теплой водой, и вы сразу увидите хороший результат. Если пятна остались, повторите процедуру, но оставьте пасту на один час.

Перекись водорода

Вернуть блеск и избавиться от нежелательных пятен поможет раствор из перекиси и нашатырного спирта. Смешайте ингредиенты в соотношении 1:3. С помощью чистой тряпки нанесите раствор на необходимые участки и оставьте на 30 минут. Затем смойте все теплой водой.

Кальцинированная сода, уксус

Чтобы избавиться от ржавчины, вам понадобится кальцинированная сода – это натриевая соль угольной кислоты. Она похожа на пищевую соду, ее часто используют, чтобы смягчить жесткую воду, продезинфицировать различные поверхности и избавиться от засорения в водопроводных трубах.

Перед чисткой вымойте ванну водой и протрите ее досуха. Затем смешанное 100 г кальцинированной соды с 50 мл воды. Натрите смесью пятна и оставьте на 15 минут. Намочите тряпку уксусом и натрите поверхность. Вы увидите химическую реакцию, когда появится пена. Именно это поможет удалить ржавчину.

Когда реакция закончится, тщательно все промойте водой, можете использовать губку.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенные методы, которые помогут быстро отчистить ванну от устаревшей грязи и ржавчины.

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