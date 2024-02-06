Как отчистить утюг в домашних условиях: идеально простой способ

Что может быть неприятнее, чем повредить любимую рубашку горячим утюгом? Разве что испортить вдобавок еще и утюг. Бытовую технику нужно чистить регулярно, ведь накопление пятен может сократить срок ее службы и привести к порче одежды.

Если вы часто пользуетесь утюгом в течение недели, следует чистить его по крайней мере раз в месяц или каждый раз, когда вы замечаете темные пятна на поверхности. Эксперты говорят, что пригодится продукт, который, вероятно, уже есть на вашей кухне.

Лайфхак для очистки утюга

Пищевая сода является мощным очищающим средством, помогающим расщепить накопление на подошве утюга. Абразивная структура расстворит самые стойкие загрязнения и не поцарапает поверхность при удалении темных следов.

При отсутствии регулярной чистки пластина начинает повреждаться, что может привести к ожогам ткани и необходимости покупки нового утюга. Кроме того, процесс очистки занимает всего несколько минут, так что не стоит каждый раз его откладывать.

Вам понадобится:

пищевая сода;

дистиллированная вода;

соль.

Смешайте 2 столовых ложки пищевой соды с 1 столовой ложкой дистиллированной воды в емкости до образования густой пасты.

Нанесите смесь и осторожно потрите поверхность. Продолжайте чистить, пока не заметите, что утюг начинает блестеть.

Для сложных пятен можно добавить несколько столовых ложек соли.

Важная оговорка: следите, чтобы абразивные частицы не попали в паровые отверстия. Вы можете очистить паровые отверстия, смочив ватный тампон в дистиллированной воде и осторожно протерев загрязнение.

После того, как вы закончите чистить подошву утюга, протрите его влажной тряпкой.

Эксперты также советуют всегда использовать дистиллированную воду при глажке одежды, поскольку водопроводная вода содержит осадок, который может закупорить паровые отверстия.

Кстати, в сети можно встретить совет, мол газировка не только поможет отпарить вещи, но и прочистит утюг. Правда это или миф – читайте в материале.

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