Как отчистить пожелтевшие фары авто: лайфхак для водителей
Регулярный уход за внешним видом автомобиля так же важен, как и его своевременный ремонт. Однако некоторые водители во время мойки и полировки кузова часто забывают о фарах, которые обычно выдают возраст транспортного средства
Потускневшие фары не только портят внешний вид вашего авто, но и значительно ухудшают видимость во время езды, что может привести к опасным ситуациям на дороге. Поэтому издание Genialne поделилось лайфхаком, который поможет быстро и эффективно справиться с загрязнениями и изменениями цвета.
Перед началом процедуры проверьте, исправны ли лампы и нет ли на ваших фарах трещин и царапин. Если их много или они глубокие, то следует полностью заменить фары на новые. Однако, если они в хорошем состоянии, то вам непременно поможет способ очищения, для которого понадобится только:
- Твердое мыло;
- Зубная паста;
- Лимон;
- Сода.
Для начала следует мелко нарезать или натереть на терке брусок хозяйственного мыла, добавить к нему пол тюбика зубной пасты и сок половины лимона.
Затем смешайте все компоненты до однородности и добавьте 1 столовую ложку соды.
Далее возьмите обычную губку, нанесите на нее смесь и начните натирать фары жесткой стороной. Процесс очищения должен длиться около 20 минут.
Когда смесь хорошо распределится, тщательно посыпьте вымытое место пищевой содой и еще немного потрите фары. Через несколько минут переверните губку, нанесите смесь на мягкую сторону губки и повторите процедуру.
В завершение еще раз помажьте поверхность зубной пастой, а затем удалите ее излишки тряпкой и отполируйте фары сухим бумажным полотенцем.
Когда эффект будет удовлетворительным, переходите к нанесению воска. Это поможет защитить фары от мелких повреждений, изменения цвета и придаст им блеск.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что будет с авто, если никогда его не мыть.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.