Как отчистить пожелтевшие фары авто: лайфхак для водителей

Регулярный уход за внешним видом автомобиля так же важен, как и его своевременный ремонт. Однако некоторые водители во время мойки и полировки кузова часто забывают о фарах, которые обычно выдают возраст транспортного средства

Потускневшие фары не только портят внешний вид вашего авто, но и значительно ухудшают видимость во время езды, что может привести к опасным ситуациям на дороге. Поэтому издание Genialne поделилось лайфхаком, который поможет быстро и эффективно справиться с загрязнениями и изменениями цвета.

Перед началом процедуры проверьте, исправны ли лампы и нет ли на ваших фарах трещин и царапин. Если их много или они глубокие, то следует полностью заменить фары на новые. Однако, если они в хорошем состоянии, то вам непременно поможет способ очищения, для которого понадобится только:

Твердое мыло;

Зубная паста;

Лимон;

Сода.

Для начала следует мелко нарезать или натереть на терке брусок хозяйственного мыла, добавить к нему пол тюбика зубной пасты и сок половины лимона.

Затем смешайте все компоненты до однородности и добавьте 1 столовую ложку соды.

Далее возьмите обычную губку, нанесите на нее смесь и начните натирать фары жесткой стороной. Процесс очищения должен длиться около 20 минут.

Когда смесь хорошо распределится, тщательно посыпьте вымытое место пищевой содой и еще немного потрите фары. Через несколько минут переверните губку, нанесите смесь на мягкую сторону губки и повторите процедуру.

В завершение еще раз помажьте поверхность зубной пастой, а затем удалите ее излишки тряпкой и отполируйте фары сухим бумажным полотенцем.

Когда эффект будет удовлетворительным, переходите к нанесению воска. Это поможет защитить фары от мелких повреждений, изменения цвета и придаст им блеск.

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