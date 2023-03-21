Как отчистить очень старые кастрюли: 'волшебный' лайфхак

На старых кастрюлях часто появляется нагар, который трудно отмыть обычными способами. Пригоревший жир, остатки грязи и пищи создают как снаружи, так и внутри кастрюли слой черного нагара, поэтому иногда хозяйки, не зная, чем его отчистить, вынуждены выбрасывать кастрюли на свалку.

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Но есть один эффективный лайфхак, которым пользуются еще наши бабушки. Как отчистить очень старые кастрюли, разбирался OBOZREVATEL.

Необходимо взять:

большую емкость (например, ведро)

4 л воды

хозяйственное мыло

силикатный клей

соду

В десятилитровое ведро или другую большую емкость следует набрать 4 л воды и поставить ее на огонь. Внутрь ставим кастрюлю, которую нужно отмыть. Пока вода нагревается, нужно натереть хозяйственное мыло (1/2 бруска) и налить в стакан силикатный клей. Как только вода начнет кипеть, добавляем в нее стружку и клей.

Сода усилит очищающий эффект. Подойдет либо пищевая, либо кальцинированная. На 4 л воды следует отмерить 1/3 пачки соды.

Обратите внимание, что для алюминиевых кастрюль без покрытия такой способ не подойдет.

Получившуюся смесь осторожно перемешивают и кипятят еще минимум 30 минут. Если нагар слишком силен, можно увеличить время еще на 10-15 минут.

Затем следует вынуть кастрюлю и вымыть ее под проточной водой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 5 самых эффективных и безопасных способах, которые помогут без химии отмыть пригоревшие кастрюли и сковороды.

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