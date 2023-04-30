Как отчистить любой ковер: 10 проверенных лайфхаков

Отчистить ковер – задача не из легких. Пыль, жирные пятна, грязь, остатки пищи скапливаются на поверхности и быстро проникают внутрь волокон.

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Влажный ковер может быть рассадником микробов и плесени, поэтому после мытья обязательно нужно открыть окна и использовать вентилятор, осушитель или фен. Эксперты издания Sanre Plus собрали 10 проверенных лайфхаков, которые помогут эффективно очистить ковер. Бен Хайман, соучредитель Revival Rugs, рассказал, какие ингредиенты лучше использовать.

Лайфхак 1. Мыльная вода

Самый простой способ удалить жирные пятна из ковра – использовать мыльную воду. Она полностью очистит волокна.

В емкости смешайте несколько капель моющего средства с горячей водой и налейте раствор в пульверизатор. Распылите раствор на губку или непосредственно на загрязненные участки. Втирайте небольшими круговыми движениями. Затем промойте губку чистой водой и повторите процесс снова. Протрите ковер чистым полотенцем и дайте ему высохнуть, проветрив помещение.

Лайфхак 2. Белый уксус и сода

Налейте в пульверизатор воду и белый уксус. Затем добавьте 1 чайную ложку моющего средства. Обработайте загрязненное место и оставьте на 5 минут. После этого промойте чистой, слегка влажной тканью.

Щедро посыпьте пищевую соду и соль на немного влажный ковер в пропорции 1:1 и оставьте минимум на 30 минут.

Лайфхак 3. Лимонный сок

Лимонный сок удалит новые пятна, которые еще не успели глубоко впитаться в волокна. Сначала смочите пятно холодной водой. Обработайте загрязненный участок мыльным раствором. Затем губкой, смоченной в лимонном соке, протрите волокна ковра.

Лайфхак 4. Аммиак

Аммиак – это универсальное моющее средство, которое предлагает радикальное решение проблемы чисткой ковров.

В пульверизаторе смешайте нашатырный спирт и воду в пропорции 1:4. Распылите моющий раствор на пятна и оставьте его на 10-15 минут. Осторожно промокните пятно чистой тканью.

Лайфхак 5. Сода

Специалисты по уборке рекомендуют использовать кальцинированную соду. Сначала нужно слегка промокнуть ковер тряпкой. Проверьте кристаллы соды на незаметном углу ковра. Следует иметь в виду, что цвет волокон может померкнуть при контакте с этим продуктом.

Посыпьте ковер ровным слоем кальцинированной соды и протрите волокна щеткой, чтобы кристаллы подействовали.

Через несколько часов снова пропылососьте, чтобы удалить остатки продукта, и дайте высохнуть.

Лайфхак 6. Тальк или кукурузный крахмал

Жирное пятно на ковре нужно быстро обработать тальком и подождать не менее шести часов. Затем удалите остатки талька с помощью пылесоса.

Можно использовать также кукурузный крахмал.

Лайфхак 7. Пена для бритья

Пена для бритья – эффективное средство от грязи на коврах, особенно это касается пятен от кофе. Но прежде, чем воспользоваться этим лайфхаком, протестируйте продукт на незаметном участке ковра.

Нанесите толстый слой пены для бритья на ковер и распределите ладонью по поверхности. Подождите по крайней мере час и протрите чистой губкой.

Лайфхак 8. Бутылка газировки

Если на ковре появилось пятно от вина, эксперты советуют использовать газировку.

Сначала протрите красное вино чистой тканью. Налейте газировку на пятно, чтобы смочить грязные волокна. Затем возьмите чистую ткань, чтобы снова промокнуть. Повторяйте процесс, пока пятно не исчезнет окончательно.

Лайфхак 9. Пылесос для чистки ковров

Важно стирать ковер хотя бы раз в год. Клининговые службы используют специальные устройства, которые выпускают смесь моющего средства и теплой воды в ковер. Операцию повторяют с водой, чтобы промыть и удалить остатки мыла. Экстракция также упрощает процесс сушки.

Лайфхак 10. Техника профессионалов

Паровой метод очищения остается одним из самых эффективных. Устройство использует специальный очиститель, смешанный с горячей водой, чтобы тщательно удалить грязь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими средствами можно почистить ковер от пятен в домашних условиях.

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