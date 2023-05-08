Как отбелить эмалированную кастрюлю до новой: простой трюк

Эмалированные кастрюли известны своей универсальностью. Их можно использовать фактически на любом оборудовании: на газовой, электрической или индукционной плите, в духовке и пароконвектомате. Они просты в уходе, сравнительно экологичны, ведь в пищу не попадают ионы металлов и вредные вещества во время приготовления.

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Эмалированные кастрюли устойчивы к высоким температурам и долговечны, если бы не одно "но". На стенах часто остается желтоватый налет, который не отмыть обычными средствами. Как отбелить эмалированную кастрюлю до новой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Со временем белые эмалированные стенки приобретают неприятный желтый оттенок. В целом это происходит под влиянием любой цветной пищи: после варки свеклы цвет стенок вообще станет коричнево-бурым.

Специалисты по уборке рекомендуют приготовить специальную смесь, которая мгновенно очистит поверхность.

Необходимые ингредиенты:

мыло (лучшее хозяйственное)

перекись водорода

вода.

Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В эмалированную кастрюлю следует налить воду. Уровень воды должен закрывать загрязненные участки.

Шаг 2. Добавьте несколько капель перекиси водорода.

Шаг 3. Средство начнет действовать под влиянием высоких температур. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения.

Шаг 4. Когда вода закипит, добавьте хозяйское мыло. Его следует предварительно натереть на терке. На 1 л воды требуется 1 столовая ложка мыла.

Шаг 5. Оставьте кастрюлю на плите. Средство должно прокипеть на медленном огне 20 минут. Затем выключите плиту, но не спешите сливать содержимое кастрюли. Оно должно полностью остыть.

Предостережение. Мыло в горячей воде будет очень сильно пениться. Следует следить за тем, чтобы пена не вылилась за пределы кастрюли.

Кстати, пригоревшие кастрюли также можно отмыть экологическими средствами. К примеру, уксусом. Эксперты говорят, что именно уксус является идеальным помощником в борьбе с нагаром. А если добавить в него чуть-чуть соли, можно получить идеальное моющее средство. Как мыть кастрюли уксусом и какие еще лайфхаки можно использовать – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в каких кастрюлях категорически нельзя готовить и почему.

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