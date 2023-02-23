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Как оригинально назвать собаку: клички для девочек и мальчиков

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
222
Как оригинально назвать собаку: клички для девочек и мальчиков

Говорят, если хотите купить любовь за деньги – купите себе собаку. Общительные, веселые и дружелюбные любимцы точно не дадут заскучать и подарят много положительных эмоций.

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К выбору клички собачки следует подойти со всей ответственностью – лучше всего подойдут звучные и короткие имена из одного-двух слогов, содержащих звонкие и твердые согласные. OBOZREVATEL подобрал самые лучшие имена для собак.

Как назвать собаку-мальчика

Чаще всего вы будете обращаться к своему любимцу сокращенной формой клички, так что не следует давать слишком длинное имя. Кличко не должно быть созвучно с базовыми командами. Выберите имя, которое животное сможет быстро и легко запомнить:

  • Арчи
  • Грей
  • Барни
  • Декс
  • Джой
  • Рикки
  • Бейли

Можно взять за основу имена великих и известных людей прошлого:

  • Винсент
  • Леонардо
  • Черчилль
  • Джеймс
  • Микки (Микеланджело)
  • Уинстон
  • Чарльз

Как вариант, назовите любимца именем литературного героя:

  • Аттикус/Финч (Харпер Ли "Убить пересмешника")
  • Дарси (Джейн Остин "Гордость и предупреждение")
  • Ральф (Колин Маккалоу "Поющие в терновнике")
  • Тео (Донна Тартт "Щегол")
  • Ватсон или Шерлок (Артур Конан-Дойл "Приключения Шерлока Холмса)
  • Гамлет, Ромео, Лир (Уильям Шекспир)
  • Фрэнки/Франкенштейн (Мэри Шелли)
  • Атос, Портос, Арамис, Дантес (Александр Дюма).

Или попробуйте поискать имена героев популярных книг в жанре фэнтези. Выбор большой – от Джоан Роулинг до Робин Хобб и Джорджа Мартина.

Как оригинально назвать собаку: клички для девочек и мальчиков

Можно выбрать интересную иностранную кличку:

  • Джейкоб
  • Барт
  • Жан-Пьер
  • Анри
  • Джерри
  • Рио
  • Тедди
  • Айрон
  • Айкс
  • Аксель
  • Бадди
  • Билли
  • Блейк
  • Уолли
  • Джанго
  • Райли
  • Скай
  • Хамфри
  • Фабиан
  • Фауст
  • Нейсон
  • Макс
  • Марсель

Есть варианты с героями мультфильмов:

  • Скуби Ду
  • Симба
  • Гарфилд
  • Дейл
  • Балто
  • Снупи

Можно выбрать из мифологии:

  • Зевс
  • Посейдон
  • Гермес
  • Гефест
  • Арес
  • Гектор

Или назовите любимца милой нежной кличкой: Малыш, Кекс, Персик, Лайк.

Как назвать щенка-девочку

По аналогии можно выбрать имя по мифологии:

  • Афина
  • Гера
  • Герда
  • Рея
  • Тейя
  • Диана
  • Ника
  • Ариадна
  • Антея
  • Дана
  • Дорис
  • Фиби
Как оригинально назвать собаку: клички для девочек и мальчиков

Среди популярных кличек также:

  • Адель
  • Рокси
  • Грейси
  • Айрис
  • Бекки
  • Джесси
  • Элли
  • Керри
  • Леона
  • Майя
  • Найси
  • Ронни
  • Софи
  • Тейси
  • Бонито
  • Вивьен
  • Тиффани
  • Ариэль
  • Лиззи
  • Нея
  • Рита
  • Дейзи
  • Молли
  • Моника

Приятно будут звучать такие клички как Кнопка, Ласка, Лилу, Тина, Мася, Жюля, Мальва, Тася.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно купать собаку.

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