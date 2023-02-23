Как оригинально назвать собаку: клички для девочек и мальчиков
Говорят, если хотите купить любовь за деньги – купите себе собаку. Общительные, веселые и дружелюбные любимцы точно не дадут заскучать и подарят много положительных эмоций.
К выбору клички собачки следует подойти со всей ответственностью – лучше всего подойдут звучные и короткие имена из одного-двух слогов, содержащих звонкие и твердые согласные. OBOZREVATEL подобрал самые лучшие имена для собак.
Как назвать собаку-мальчика
Чаще всего вы будете обращаться к своему любимцу сокращенной формой клички, так что не следует давать слишком длинное имя. Кличко не должно быть созвучно с базовыми командами. Выберите имя, которое животное сможет быстро и легко запомнить:
- Арчи
- Грей
- Барни
- Декс
- Джой
- Рикки
- Бейли
Можно взять за основу имена великих и известных людей прошлого:
- Винсент
- Леонардо
- Черчилль
- Джеймс
- Микки (Микеланджело)
- Уинстон
- Чарльз
Как вариант, назовите любимца именем литературного героя:
- Аттикус/Финч (Харпер Ли "Убить пересмешника")
- Дарси (Джейн Остин "Гордость и предупреждение")
- Ральф (Колин Маккалоу "Поющие в терновнике")
- Тео (Донна Тартт "Щегол")
- Ватсон или Шерлок (Артур Конан-Дойл "Приключения Шерлока Холмса)
- Гамлет, Ромео, Лир (Уильям Шекспир)
- Фрэнки/Франкенштейн (Мэри Шелли)
- Атос, Портос, Арамис, Дантес (Александр Дюма).
Или попробуйте поискать имена героев популярных книг в жанре фэнтези. Выбор большой – от Джоан Роулинг до Робин Хобб и Джорджа Мартина.
Можно выбрать интересную иностранную кличку:
- Джейкоб
- Барт
- Жан-Пьер
- Анри
- Джерри
- Рио
- Тедди
- Айрон
- Айкс
- Аксель
- Бадди
- Билли
- Блейк
- Уолли
- Джанго
- Райли
- Скай
- Хамфри
- Фабиан
- Фауст
- Нейсон
- Макс
- Марсель
Есть варианты с героями мультфильмов:
- Скуби Ду
- Симба
- Гарфилд
- Дейл
- Балто
- Снупи
Можно выбрать из мифологии:
- Зевс
- Посейдон
- Гермес
- Гефест
- Арес
- Гектор
Или назовите любимца милой нежной кличкой: Малыш, Кекс, Персик, Лайк.
Как назвать щенка-девочку
По аналогии можно выбрать имя по мифологии:
- Афина
- Гера
- Герда
- Рея
- Тейя
- Диана
- Ника
- Ариадна
- Антея
- Дана
- Дорис
- Фиби
Среди популярных кличек также:
- Адель
- Рокси
- Грейси
- Айрис
- Бекки
- Джесси
- Элли
- Керри
- Леона
- Майя
- Найси
- Ронни
- Софи
- Тейси
- Бонито
- Вивьен
- Тиффани
- Ариэль
- Лиззи
- Нея
- Рита
- Дейзи
- Молли
- Моника
Приятно будут звучать такие клички как Кнопка, Ласка, Лилу, Тина, Мася, Жюля, Мальва, Тася.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно купать собаку.
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