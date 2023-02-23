Как оригинально назвать собаку: клички для девочек и мальчиков

Говорят, если хотите купить любовь за деньги – купите себе собаку. Общительные, веселые и дружелюбные любимцы точно не дадут заскучать и подарят много положительных эмоций.

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К выбору клички собачки следует подойти со всей ответственностью – лучше всего подойдут звучные и короткие имена из одного-двух слогов, содержащих звонкие и твердые согласные. OBOZREVATEL подобрал самые лучшие имена для собак.

Как назвать собаку-мальчика

Чаще всего вы будете обращаться к своему любимцу сокращенной формой клички, так что не следует давать слишком длинное имя. Кличко не должно быть созвучно с базовыми командами. Выберите имя, которое животное сможет быстро и легко запомнить:

Арчи

Грей

Барни

Декс

Джой

Рикки

Бейли

Можно взять за основу имена великих и известных людей прошлого:

Винсент

Леонардо

Черчилль

Джеймс

Микки (Микеланджело)

Уинстон

Чарльз

Как вариант, назовите любимца именем литературного героя:

Аттикус/Финч (Харпер Ли "Убить пересмешника")

Дарси (Джейн Остин "Гордость и предупреждение")

Ральф (Колин Маккалоу "Поющие в терновнике")

Тео (Донна Тартт "Щегол")

Ватсон или Шерлок (Артур Конан-Дойл "Приключения Шерлока Холмса)

Гамлет, Ромео, Лир (Уильям Шекспир)

Фрэнки/Франкенштейн (Мэри Шелли)

Атос, Портос, Арамис, Дантес (Александр Дюма).

Или попробуйте поискать имена героев популярных книг в жанре фэнтези. Выбор большой – от Джоан Роулинг до Робин Хобб и Джорджа Мартина.

Можно выбрать интересную иностранную кличку:

Джейкоб

Барт

Жан-Пьер

Анри

Джерри

Рио

Тедди

Айрон

Айкс

Аксель

Бадди

Билли

Блейк

Уолли

Джанго

Райли

Скай

Хамфри

Фабиан

Фауст

Нейсон

Макс

Марсель

Есть варианты с героями мультфильмов:

Скуби Ду

Симба

Гарфилд

Дейл

Балто

Снупи

Можно выбрать из мифологии:

Зевс

Посейдон

Гермес

Гефест

Арес

Гектор

Или назовите любимца милой нежной кличкой: Малыш, Кекс, Персик, Лайк.

Как назвать щенка-девочку

По аналогии можно выбрать имя по мифологии:

Афина

Гера

Герда

Рея

Тейя

Диана

Ника

Ариадна

Антея

Дана

Дорис

Фиби

Среди популярных кличек также:

Адель

Рокси

Грейси

Айрис

Бекки

Джесси

Элли

Керри

Леона

Майя

Найси

Ронни

Софи

Тейси

Бонито

Вивьен

Тиффани

Ариэль

Лиззи

Нея

Рита

Дейзи

Молли

Моника

Приятно будут звучать такие клички как Кнопка, Ласка, Лилу, Тина, Мася, Жюля, Мальва, Тася.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно купать собаку.

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