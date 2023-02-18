newspaper
img

Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
1,7 т.
Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Домашние любимцы наполняют дом радостью, даря хозяевам положительные эмоции и хорошее настроение. Они становятся настоящими членами семьи, так что к выбору клички следует подойти очень ответственно.

Видео дня

Можно назвать кота традиционными украинскими именами, например Васька или Степан, можно взять иностранное – главное, чтобы оно было не очень длинным и приятно звучало, а можно придумать собственное уникальное имя – кот с такой кличкой будет настоящим оригиналом. OBOZREVATEL подобрал лучшие клички для белых, черных, серых и рыжих любимцев.

Как назвать полосатого или пятнистого кота

Для полосатиков или любимцев с разноцветной окраской шерсти подойдут следующие варианты кличек:

  • Матрос
  • Тигрик
  • Страйп (англ. – полоска)
  • Пират
  • Барни
  • Себастьян
  • Жужик
  • Барсик
  • Макс
  • Арамис
  • Тимофей
  • Степан
  • Вилли
  • Ника
  • Тесси
  • Тихон
  • Мэри
  • Енотик
Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Как назвать белого котенка

Для белых любимцев подойдут нежные имена, связанные, например, со снегом, молоком, зефиром и т.д.

  • Ариэль
  • Билли
  • Белла
  • Сноу
  • Вайти
  • Милки
  • Милли
  • Скай
  • Ньевес (исп – снег)
  • Лайт
  • Перси
  • Хлоя
  • Кэтти
  • Энджел
Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Клички для рыжих котят

Для рыжих кошек есть много традиционных кличек:

  • Леон
  • Лев
  • Рудик
  • Рудольф
  • Санни (англ – солнечный)
  • Персик
  • Феликс
  • Голди
  • Ханни (англ – мед)
  • Ириска
  • Мадлен
  • Эмбер
  • Эмми
  • Люк
  • Лесси
Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Клички для черных любимцев

Кроме cамых популярных – Блэки, Найт или Ночка можно выбрать:

  • Брауни
  • Наоми
  • Пантера
  • Шварц (нем – черный)
  • Мелани
  • Нуар (фр – черный)
  • Морис
  • Стэнли
  • Веста
  • Лейла
  • Нэнси
  • Джули
  • Марти
  • Ричард
  • Рейвен
  • Тина
  • Тея
  • Клео
Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Какую кличку дать серому котенку

Самая распространенная кличка – Грей, для кошечек – Грейс или Грейси. Но можно поэкспериментировать:

  • Шейди
  • Смолки
  • Мисти
  • Дымок
  • Ришелье
  • Долли
  • Уинстон
  • Марсель
  • Эмили
  • Мишель
  • Рейн
  • Лиза
  • Кэсси
  • Эмиль
  • Тео
Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Как назвать кошек породы сфинкс

Если ваш любимец бесшерстный можете выбрать из следующих фариантов:

  • Альберт
  • Альба
  • Альбина
  • Вайс
  • Добби
  • Фиона
  • Бенджамин
  • Локки
  • Фантом
  • Нельсон
  • Белль
  • Дейзи
  • Селена
  • Лея
Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем категорически нельзя кормить кошек.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.