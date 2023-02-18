Как оригинально назвать кота: перечень кличек
Домашние любимцы наполняют дом радостью, даря хозяевам положительные эмоции и хорошее настроение. Они становятся настоящими членами семьи, так что к выбору клички следует подойти очень ответственно.
Можно назвать кота традиционными украинскими именами, например Васька или Степан, можно взять иностранное – главное, чтобы оно было не очень длинным и приятно звучало, а можно придумать собственное уникальное имя – кот с такой кличкой будет настоящим оригиналом. OBOZREVATEL подобрал лучшие клички для белых, черных, серых и рыжих любимцев.
Как назвать полосатого или пятнистого кота
Для полосатиков или любимцев с разноцветной окраской шерсти подойдут следующие варианты кличек:
- Матрос
- Тигрик
- Страйп (англ. – полоска)
- Пират
- Барни
- Себастьян
- Жужик
- Барсик
- Макс
- Арамис
- Тимофей
- Степан
- Вилли
- Ника
- Тесси
- Тихон
- Мэри
- Енотик
Как назвать белого котенка
Для белых любимцев подойдут нежные имена, связанные, например, со снегом, молоком, зефиром и т.д.
- Ариэль
- Билли
- Белла
- Сноу
- Вайти
- Милки
- Милли
- Скай
- Ньевес (исп – снег)
- Лайт
- Перси
- Хлоя
- Кэтти
- Энджел
Клички для рыжих котят
Для рыжих кошек есть много традиционных кличек:
- Леон
- Лев
- Рудик
- Рудольф
- Санни (англ – солнечный)
- Персик
- Феликс
- Голди
- Ханни (англ – мед)
- Ириска
- Мадлен
- Эмбер
- Эмми
- Люк
- Лесси
Клички для черных любимцев
Кроме cамых популярных – Блэки, Найт или Ночка можно выбрать:
- Брауни
- Наоми
- Пантера
- Шварц (нем – черный)
- Мелани
- Нуар (фр – черный)
- Морис
- Стэнли
- Веста
- Лейла
- Нэнси
- Джули
- Марти
- Ричард
- Рейвен
- Тина
- Тея
- Клео
Какую кличку дать серому котенку
Самая распространенная кличка – Грей, для кошечек – Грейс или Грейси. Но можно поэкспериментировать:
- Шейди
- Смолки
- Мисти
- Дымок
- Ришелье
- Долли
- Уинстон
- Марсель
- Эмили
- Мишель
- Рейн
- Лиза
- Кэсси
- Эмиль
- Тео
Как назвать кошек породы сфинкс
Если ваш любимец бесшерстный можете выбрать из следующих фариантов:
- Альберт
- Альба
- Альбина
- Вайс
- Добби
- Фиона
- Бенджамин
- Локки
- Фантом
- Нельсон
- Белль
- Дейзи
- Селена
- Лея
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем категорически нельзя кормить кошек.
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