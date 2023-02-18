Как оригинально назвать кота: перечень кличек

Домашние любимцы наполняют дом радостью, даря хозяевам положительные эмоции и хорошее настроение. Они становятся настоящими членами семьи, так что к выбору клички следует подойти очень ответственно.

Видео дня

Можно назвать кота традиционными украинскими именами, например Васька или Степан, можно взять иностранное – главное, чтобы оно было не очень длинным и приятно звучало, а можно придумать собственное уникальное имя – кот с такой кличкой будет настоящим оригиналом. OBOZREVATEL подобрал лучшие клички для белых, черных, серых и рыжих любимцев.

Как назвать полосатого или пятнистого кота

Для полосатиков или любимцев с разноцветной окраской шерсти подойдут следующие варианты кличек:

Матрос

Тигрик

Страйп (англ. – полоска)

Пират

Барни

Себастьян

Жужик

Барсик

Макс

Арамис

Тимофей

Степан

Вилли

Ника

Тесси

Тихон

Мэри

Енотик

Как назвать белого котенка

Для белых любимцев подойдут нежные имена, связанные, например, со снегом, молоком, зефиром и т.д.

Ариэль

Билли

Белла

Сноу

Вайти

Милки

Милли

Скай

Ньевес (исп – снег)

Лайт

Перси

Хлоя

Кэтти

Энджел

Клички для рыжих котят

Для рыжих кошек есть много традиционных кличек:

Леон

Лев

Рудик

Рудольф

Санни (англ – солнечный)

Персик

Феликс

Голди

Ханни (англ – мед)

Ириска

Мадлен

Эмбер

Эмми

Люк

Лесси

Клички для черных любимцев

Кроме cамых популярных – Блэки, Найт или Ночка можно выбрать:

Брауни

Наоми

Пантера

Шварц (нем – черный)

Мелани

Нуар (фр – черный)

Морис

Стэнли

Веста

Лейла

Нэнси

Джули

Марти

Ричард

Рейвен

Тина

Тея

Клео

Какую кличку дать серому котенку

Самая распространенная кличка – Грей, для кошечек – Грейс или Грейси. Но можно поэкспериментировать:

Шейди

Смолки

Мисти

Дымок

Ришелье

Долли

Уинстон

Марсель

Эмили

Мишель

Рейн

Лиза

Кэсси

Эмиль

Тео

Как назвать кошек породы сфинкс

Если ваш любимец бесшерстный можете выбрать из следующих фариантов:

Альберт

Альба

Альбина

Вайс

Добби

Фиона

Бенджамин

Локки

Фантом

Нельсон

Белль

Дейзи

Селена

Лея

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем категорически нельзя кормить кошек.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.