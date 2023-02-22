Как определить ''человеческий'' возраст вашего кота: таблица

Животных-компаньонов мы привыкли очеловечивать – приписывать им свои желания, эмоции и даже придумывать за них реплики в воображаемых разговорах. Так же мы относимся к возрасту домашних любимцев. И действительно, они проходят жизненный цикл, очень похожий на человеческий – от младенческого возраста рядом с мамой до старческих болезней. Хотя его стадии у кошек все же существенно отличаются от наших по продолжительности и соотношению между собой. Тем не менее, люди придумали, как определить возраст кота в человеческих годах.

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Как выяснил OBOZREVATEL, чаще всего кошачий возраст просто умножают на семь. Хотя за первый год, якобы равный человеческим семи годам, молодая кошечка уже может впервые стать мамой. То есть здесь есть серьезные расхождения. Тем не менее, это один из самых распространенных способов считать "человеческий" возраст кота. А с течением времени эти шкалы действительно приближаются друг к другу и 10-летний кот действительно уже считается животным почтенного возраста, почти как человек в 70 лет.

Существует и несколько более сложная формула подсчета. Так до 5 лет котам приписывают один календарный год за семь "человеческих", от 6 до 12 лет – год за четыре, а дальше уже год за три. Согласно этому подходу, 10-летний кот приравнивается уже к 53-летнему человеку. Вот таблица, позволяющая сопоставить цифры, если вам больше нравится такой подход.

Но все это условности, возникающие от большой любви к животному и желания стать ближе к нему. В действительности же ветеринары утверждают, что в условиях домашнего содержания и хорошего ухода кот может прожить и оставаться активным и здоровым в течение 12-15 лет и даже больше. Так самым большим долгожителем среди пушистиков считается кошка Крим Пафф. Она прожила со своим хозяином в Остине, штат Техас (США) 38 лет и 3 дня – с 3 августа 1967 года по 6 августа 2005 года. Это достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Если вы точно не знаете возраст своего животного и хотите понять его потребности в активности и уходе, лучше обратитесь к профессиональному ветеринару. Врач примерно установит возраст кота по состоянию зубов, шерсти, поведению и некоторым болезням. И даст все необходимые рекомендации.

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