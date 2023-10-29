Как очистить воду из-под крана: самые простые домашние способы

Качество воды, особенно в мегаполисах, оставляет желать лучшего. Водопроводную воду лучше очищать перед использованием. Кипячение – самый простой способ. В процессе кипения гибнут бактерии и микробы, а еще испаряются некоторые химикаты.

Но кипячение не избавит от твердых частиц или металлов. Вода должна отстояться – тогда плотные частицы осядут на дно. О самых простых способах очищения воды в домашних условиях – читайте в материале OBOZ.UA.

Способ 1

Специалисты советуют использовать доступное аптечное средство – активированный уголь. Оно не только очистит воду, но и нейтрализует неприятный вкус.

Как сделать фильтр своими руками:

Шаг 1. Заверните в марлю несколько таблеток активированного угля.

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Шаг 2. Уложите марлю с таблетками на дно емкости с водой.

Шаг 3. Подождите несколько часов.

Очищенную воду можно использовать для еды и приготовления.

Способ 2

Если у вас есть возможность, приобретите профессиональный фильтр для очистки воды.

Есть несколько видов фильтров:

Угольный – самый популярный и сравнительно недорогой фильтр, производящий очистку с помощью угля. Фильтр очищает воду от свинца, ртути, асбеста и органических веществ. Фильтр обратного осмоса используют для очищения воды от неорганических примесей, в том числе от мышьяка и нитратов. Его следует брать как дополнительный этап очищения. Деионизирующий фильтр способен смягчить воду, но не удаляет из жидкости загрязнения, а только минералы.

Способ 3

В случае, если нет возможности вскипятить воду, можно приобрести специальные обеззараживающие таблетки или капли.

Обычно ими пользуются при наличии проблем с питьевой водой. Таблетки йода или хлорные таблетки можно купить в магазине для туризма.

Расчет стандартный: 1 таблетка на 1 л воды, но всегда нужно смотреть на инструкции производителя. Обычно таблетки очищают воду за 30 минут – при комнатной температуре жидкости. В холодной воде таблетку следует оставить на час.

Эти средства могут изменять вкусовые свойства воды – жидкость станет кисловатой. Однако лучше пить немного кислую воду, чем грязную.

Использование таблеток для очищения воды имеет важные предостережения. Людям, имеющим проблемы со щитовидной железой, беременным и пожилым людям следует быть осторожными с водой, очищенной такими таблетками. Лучше посоветоваться с врачами.

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