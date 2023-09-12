Как обновить искусственные цветы: дом заигрывает новыми красками

Бытует стереотип, якобы искусственные цветы в доме – моветон. На самом деле дизайнеры интерьера говорят, что декор, сделанный из качественных материалов, является прекрасной альтернативой естественным цветам.

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Растения нуждаются в уходе, а не всегда хозяева могут уделять достаточно времени цветам в вазах или горшках. Специалисты издания House Digest рассказали, как обновить искусственные цветы, чтобы они выглядели как новые.

Лайфхак для искусственных цветов

Искусственные цветы во-первых, гипоаллергенны, а во-вторых, совершенно неприхотливы в уходе. Они будут идеально подходить к интерьеру и создадут ощущение домашнего уюта, поэтому не следует недооценивать такой декор для дома.

Если вы ищете быстрый, эффективный и недорогой способ обновить искусственные цветы, просто возьмите банку с солью. Вам не придется вытирать пыль из каждого лепестка или тратиться на специальные спреи. Соль представляет собой идеальный ингредиент для качественной и мягкой чистки элементов домашнего декора.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Поместите отдельные побеги (если букет сборный) или всю цветочную композицию в бумажный/полиэтиленовый пакет или контейнер, который можно закрыть.

Шаг 2. Добавьте 2 столовые ложки соли.

Шаг 3. Теперь закройте крышку и осторожно встряхните пакет в течение минуты, чтобы удалить накопившуюся грязь и пыль с цветов.

Шаг 4. Извлеките букет или цветок и встряхните, чтобы удалить остатки соли. Модно использовать холодный режим фена.

Этот лайфхак работает идеально, ведь соль является мягким абразивом и помогает восстановить естественный вид искусственных цветов. В качестве альтернативы можно использовать кукурузную муку.

Кстати, на плоских горизонтальных поверхностях – столах или полках, – накопление пыли заметно больше всего. Можно самостоятельно приготовить средство с пылеотталкивающими свойствами. Его основой станет обычный бельевой кондиционер. В каких пропорциях следует смешивать ингредиенты и как протирать мебель, не оставляя разводов – читайте в материале.

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