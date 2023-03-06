Как обеззаразить почву перед посадкой овощей: когда лучше перекапывать огород

Несмотря на то, что еще иногда может выпасть снег, весна не за горами и подготовка к огородным работам уже должна вестись полным ходом. Например, пора готовить почву для высадки растений. Самое время напомнить себе, как обеззараживать землю.

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OBOZREVATEL рассказывает обо всех тонкостях этого процесса. И объясняет, почему это нужно сделать, чтобы получить хороший урожай.

Почва, как источник инфекций

В земле обитает значительное количество болезнетворных микроорганизмов – вирусов, бактерий, грибков – которые способны поражать растения. Также в ней могут находиться вредители или их яйца и личинки. Под действием тепла они активизируются и начнут вредить саженцам.

Вот почему необходимо обеззараживать землю перед тем, как высадить в нее семена или рассаду. Причем для перестраховки специалисты советуют обрабатывать даже лесную и покупную почву.

Как обеззараживать землю

Существует несколько действенных способов. Некоторые из них не нуждаются в значительных ресурсах и вполне безопасны.

Промораживание

Часть вредителей и возбудителей болезней гибнут на морозе. Поэтому почву можно положить в морозилку на несколько недель. Это поможет избавиться от некоторых почвенных червей и личинок тли, клещей и трипсов. Бактерии и грибки могут переживать такие условия. Чтобы усилить действие способа, землю можно попеременно замораживать и отогревать в тепле. Но его эффективность все равно будет небольшой.

Прокаливание

В отличие от мороза, прокаливание значительно эффективнее против большинства патогенов и вредителей, живущих в земле. Потому можно прогреть ее в духовке. Но нужно проявлять осторожность, потому что вместе с вредителями при этом могут погибнуть и полезные насекомые, черви и бактерии, и пользы от такой земли будет немного.

Чтобы правильно прокалить землю, высыпьте ее в противень слоем не более 5 см (в идеале 2-3 см) и поставьте в духовку на 20-30 минут при температуре 200 градусов.

Пропаривание

Это самый эффективный из домашних способов обеззараживания почвы. Он безжалостен к вредителям и при этом достаточно безопасен для полезной микрофлоры. Хотя не очень-то поможет с патогенными грибками. Пропаривать землю можно несколькими способами.

В микроволновке

В подходящую для микроволновки посуду надо насыпать почву и залить ее водой из расчета на 5 литров 1 стакан воды. Посуду закрыть крышкой и поставить в печь на 10-15 минут с максимальной мощностью микроволн. Охлаждать такую землю лучше вне жилых помещений, ведь она будет иметь специфический запах.

В духовке

Чтобы пропарить землю в духовке, ее нужно высыпать в противень точно так же, как при прокаливании, но поставить на 20-30 минут на температуру 70-90 градусов. Охлаждаться такая почва должна прямо в духовке.

На водяной бане

Землю необходимо засыпать в сито или дуршлаг, предварительно застеленный марлей. Слой должен быть 2-3 см толщиной (не более 5 см). В таком виде его нужно 10-15 подержать над кастрюлей с кипящей водой. Почву при этом нужно периодически помешивать.

Также можно землю пролить крутым кипятком, закрыть крышкой и укутать одеялом. В таком состоянии она должна простоять какое-то время. Процедуру можно провести на ночь.

Также почву можно предварительно обработать фунгицидами и инсектицидами. В таком случае необходимо точно следовать инструкциям выбранного препарата.

Перекапывание грунта

Обработке подлежит также земля в огороде. Ее нужно перекопать, чтобы насытить кислородом и влагой. Рыхлить землю необходимо не позже, чем за 2 часа до сева – она должна какое-то время постоять в таком виде. Обработку производят на глубину 4-6 см.

При этом можно внести в землю удобрения – перегной, органо-минеральные смеси, гранулированный суперфосфат, нитроаммофоску и другие легкорастворимые формы удобрений. Когда в подготовленную землю будут внесены семена, ее нужно будет утрамбовать или провести катковку.

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