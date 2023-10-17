Как обеспечить себя бесперебойным интернетом на случай блэкаута: инструкция

Эксперты прогнозируют, что грядущая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, и поэтому советуют украинцам готовиться к отключениям света. В частности, обеспечить себя бесперебойным доступом в интернет даже на случай блэкаутов.

OBOZ.UA рассказывает, что нужно сделать, чтобы не потерять связь даже при отключении света. А также как подключить роутер к повербанку, чтобы он работал автономно.

Как оставаться на связи?

По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, государство сейчас активно работает с провайдерами, чтобы во время блэкаутов они продолжали поставлять своим пользователям услуги связи. "Закупаем аккумуляторы, системы резервного питания, переходим на энергосберегающие интернет-сети", – пояснил чиновник в своем телеграм-канале.

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Вместе с тем он рассказал, как подготовиться к отключениям света тем, кто хочет оставаться онлайн. Первым шагом нужно уточнить у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие сети. Также спросите, как долго вы сможете оставаться на связи после отключения света. "PON - это самая современная технология, которая позволяет быть онлайн без электричества до 72 часов. Сейчас услугами таких провайдеров пользуются 2,7 млн украинцев", – рассказал Федоров.

Если ваш провайдер таких услуг не предоставляет, вы всегда можете поинтересоваться наличием других вариантов с доступом к этой услуге и подать заявку на подключение. Если выбранный провайдер оказывает услуги в вашем доме, это займет считанные дни, если нет – объединитесь с соседями и попросите подключить весь ваш дом.

И не забудьте приобрести повербанк для работы вашего Wi-Fi-роутера. Он будет снабжать вас подключением уже в пределах квартиры.

Как подключить роутер к повербанку?

Когда вы убедитесь, что у вашего дома будет доступ к сети даже в случае отключения света, вам останется приобрести совместимый с роутером повербанк. На самом устройстве должно быть указано сколько вольт ему нужно для работы. Обычно это 9 или 12.

Кроме такого повербанка, вам понадобится специальный кабель с триггерами, чтобы измерять напряжение зарядного устройства до 12 Вт – через него оба гаджета будут соединяться между собой. Кабель должен иметь USB-разъем и иметь толщину до 5,5 мм.

Конец кабеля, который оборудован триггером, вставляется в роутер, а противоположный подсоединяется к повербанку. И уже через несколько минут вы снова будете на связи.

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