Как нужно хранить грецкие орехи: не испортятся к весне

До середины октября длится сезон сбора урожая грецких орехов. Это полезный продукт, насыщенный витаминами и минералами, который стимулирует работу мозга, улучшает память и концентрацию внимания.

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При соблюдении правил хранения орехов вы сможете ими наслаждаться до весны, они сохранят свой вкус и полезные свойства. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

В грецких орехах может произойти окисление жиров, поэтому теряется текстура и вкус, они становятся мягкими и горькими.

Избегайте света и влаги

Влага и ультрафиолетовые лучи негативно влияют на орехи. Поэтому их лучше хранить в непрозрачных контейнерах, пакетах или мешках. Все емкости должны быть герметичными, чтобы посторонние запахи не смогли попасть внутрь.

Можно использовать также стеклянные банки. Но их следует простерилизовать и убедиться, что они сухие. Заполняйте банку до краев, чтобы избежать воздуха внутри, это поможет избежать окисления орехов. Обязательно закройте банку крышкой, чтобы не было щелочек, через которые может попасть влага.

Температура

Такой продукт лучше хранить в сухом и прохладном месте. Оптимальная температура – от 0°C до 4°C. Это может быть холодильник или подвал, если там нет плесени и грибка.

Срок хранения

При соблюдении всех правил грецкие орехи могут храниться до 12 месяцев. Но лучше их употреблять в течение 6 месяцев, пока они свежие.

Если вы чувствуете неприятный запах и вкус, а текстура стала мягкой, это означает, что они испортились и от них стоит избавиться. Также обратите внимание на внешний вид, могут появиться темные пятна или даже плесень.

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые действенные способы, которые помогут легко очистить грецкие орехи.

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