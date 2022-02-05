Как нормализовать сон: помогут ли поза 'эмбриона' и 'правило восьми часов'

Чтобы улучшить качество сна, в кровати нельзя есть и работать. В индивидуальных случаях наладить режим помогут назначенные врачами медикаменты, удобная поза или же четкий график сна.

Как рассказала в интервью "Радио НВ" кандидат биологических наук, популяризатор науки Ольга Маслова, попробовать нормализовать ночной отдых можно, следуя простым советам. Она же отметила, что в данное время многие люди стали жаловаться на расстройства сна, а виной этому тревожные новости и пандемия.

Говоря о продолжительности сна, Маслова подчеркнула, что такой нормы, как восемь часов – нет. А продолжительность сна является индивидуальным процессом. Человек, по ее словам, должен сам почувствовать свою норму, будь то семь часов или девять.

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Чтобы отдых ночью приносил пользу, Маслова посоветовала обратить внимание на свет, который вас окружает.

"Очень часто люди не обращают внимания, а это играет прямо ключевую роль", – отметила специалист.

Она посоветовала утром окружать себя ярким светом, но в темное время суток, перед сном, сделать световой режим минимальным.

"Потому что если мы весь день сидим под яркой белой лампочкой, а потом ложимся спать уставшие и думаем, что мы сейчас уснем, то так не произойдет, потому что наш мозг не успеет синтезировать все правильные гормоны для этого", – объяснила она.

Также эксперт отметила, что перед сном не стоит пользоваться гаджетами. По ее словам, отказаться от новостей или соцсетей следует за три-четыре часа до сна. Однако если в этом есть необходимость, она рекомендовала перевести устройства на ночной режим работы, чтобы приглушить свет от них.

Ученая посоветовала тем, кто ищет легкие пути решения проблемы, не злоупотреблять добавками. Речь идет о мелатонине, принимая который, многие пытаются компенсировать плохой сон.

"Его, как и большинство лекарств не нужно самому себе назначать при малейших признаках недосыпа. Мозг может подумать, что вы ему даете что-то, что ему теперь не нужно самому производить и выключит еще и эту систему, и будет хуже", – предупредила она.

Если же есть желание использовать для сна препараты, Маслова посоветовала обратиться к медикам, чтобы те назначили необходимое средство.

Чтобы высыпаться, специалист предложила подумать и над позой. Она напомнила, что некоторые эксперты советуют в этом случае выбирать позу "эмбриона", однако сама Маслова рекомендовала не зацикливаться на ней, а найти свой, наиболее удобный вариант.

"Потому что есть разные особенности, кому-то классно, удобно на животе, кому-то не удобно, кто-то любит на спине, кто-то не может, у кого-то на какой-то стороне синяк, он не может так лежать и так далее. Потому просто подбирайте удобный вариант", – сказала специалист.

Кроме того, она посоветовала четко очертить функции постели и не использовать ее ни для чего более, кроме сна и секса.

Также Маслова посоветовала обратить внимание на время ужина. По ее словам, есть следует за несколько часов до того, как вы отправитесь в кровать. Специалист рекомендовала не отказываться от дыхательных практик и попробовать наиболее комфортную, так как они расслабляют тело.

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