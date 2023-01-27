Как навести порядок в квартире, если гости уже на пороге: быстрый лайфхак

Часто бывает форс-мажорная ситуация, когда гости вот-вот придут, а времени для уборки до сих пор не нашлось. Эксперты утверждают, что убрать кухню, спальню, ванную и гостиную можно всего за 20 минут.

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Издание The Sun рассказало о простых лайфхаках, которые помогут сделать дом чистым, когда вы спешите. Кэролайн Соломон (в TikTok @neat.caroline ), специалист по организации, уборке и DIY, поделилась своим методом, как быстро и эффективно убрать дом, когда гости уже на пороге.

Гостиная

Общее впечатление об доме начинает складываться именно с гостиной. Прежде всего, уберите беспорядок с дивана. Вытряхните из щелей мусор, достаньте из шкафа красивый плед, взбейте подушки – сделайте все, чтобы вашим гостям было приятно и комфортно сидеть за разговором.

Наскоро протрите журнальный столик, удалите пятна и отпечатки пальцев, используя универсальное моющее средство. Если у вас есть журналы или книги – поставьте их аккуратно и ровно.

Кухня

Чтобы быстро вымыть дверцу духовки, можно использовать уксус и воду. Налейте в пульверизатор уксус и воду в пропорции 1:1. Тщательно смешайте, распылите на жирные пятна и протрите салфеткой из микрофибры.

Затем спрячь грязные тряпки и кухонные полотенца, вымойте посуду.

Ванная комната

Ваши гости обязательно захотят помыть руки после улицы. Поэтому важно не забывать убрать ванную.

Зеркала Кэролайн Соломон советует протереть тем же раствором с уксусом и водой, или использовать профессиональное средство для мытья стекла.

Обязательно замените грязные полотенца на новые или постиранные.

Спальня

В спальне главная – убранная кровать. Поэтому следует заправить ее пледом или одеялом. Если у вас есть привычка оставлять одежду на стуле – быстро спрячьте ее в шкаф.

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