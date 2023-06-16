Как надолго избавиться от пыли дома: трюк, которым пользуются горничные

Влажная уборка избавит ваш дом от пыли всего на несколько дней. Особенно летом много загрязнений попадают в дом сквозь открытые окна.

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Пыль не только пачкает нашу квартиру, но и плохо влияет на наше здоровье. Но затейливые горничные пользуются действенным приемом, который значительно облегчит вам уборку и сэкономит время.

Секретное средство, которым пользуются в отелях – это обычный антистатик. Мы привыкли, что им можно обрабатывать только одежду, но в борьбе с пылью он также пригодится. Главное правильно его применить.

Сначала протрите мебель влажной тряпкой, затем распылите аэрозоль и разотрите его сухой салфеткой. Благодаря этому, пыль не будет оседать на обработанную поверхность, а защитный слой будет отталкивать загрязнение.

Поэтому хлопот с уборкой будет меньше, а квартира останется чистой и аккуратной.

Такого же результата можно добиться благодаря глицерину. Добавьте пару капель жидкости к воде, смочите тряпку и протрите поверхности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что не стоит делать дома во время уборки, чтобы не стало еще грязнее.

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