Как легко открыть банку с консервацией: гениальный видеолайфхак

Вероятно, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда нужно открыть банку с консервацией, закрытую винтовой крышкой, но никакие усилия не дают результата. К чему только не прибегают люди, чтобы справиться с этой распространенной проблемой. А на самом деле помочь может один простой лайфхак.

Поделился им на своем Youtube-канале блоггер DIY Pinto. Для того чтобы справиться с упрямой крышкой, он посоветовал воспользоваться простой канцелярской резинкой. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Причин, почему крышка банки не поддается, может быть две – либо она слишком туго накручена, либо снимающему ее человеку не хватает физической мощи. Конечно, они могут сочетаться. Резинка поможет преодолеть оба препятствия и существенно облегчить задачу.

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Лучше всего, чтобы открыть банку, брать широкую канцелярскую резинку, но подойдет и обычная. Оберните ею крышку по диаметру так, чтобы она прилегала примерно к середине боковой ее части и сидела на ней достаточно плотно – не скользила и не свисала. Затем возьмите банку в одну руку, а другой обхватите крышку так, чтобы при этом хорошо захватить резинку. Именно этот небольшой предмет сделает сцепление ладони с предметом более крепким и вам понадобится значительно меньше усилий, чтобы открутить крышку. Вы сделаете это одним лёгким движением.

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