Как качественно вымыть окна с улицы: способ, который облегчит жизнь

Весной, особенно перед Пасхой, украинцы привыкли делать генеральную уборку. Наводят порядок не только в доме, но и на улице, не забывая о мытье окон.

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Некоторые средства нельзя использовать для мытья окон – это сода, растворители, абразивные средства, чистый спирт и средства, в составе которых есть бензин. Как вымыть окна с улицы и когда следует начинать уборку, разбирался OBOZREVATEL.

Самый простой способ вымыть окна – использовать магазинное средство для мытья стекла и микрофибровые салфетки. Смачиваем первую салфетку в воде и смываем накопившийся за зиму слой грязи и пыли. Далее вымываем стекло специальным средством. Второй сухой салфеткой еще раз протираем окна.

Если вы живете в многоэтажке на верхних этажах и боитесь высоты или просто беспокоитесь за свою безопасность, можно использовать магнитные губки для мытья окон. Это современное средство для уборки, что существенно облегчит процесс очистки стекла. Можно приобрести специальную губку с длинной ручкой. Сначала следует вымыть окна изнутри, так уличные загрязнения будут заметно лучше.

Самая благоприятная погода, чтобы промыть окна наступает в апреле. В это время на крышах обычно не остается снега, который может капать и снова загрязнять стекло.

Стоит отметить, есть один очень полезный и действенный лайфхак для мытья окон. Понадобится уксус, бумажное полотенце и газета. Сначала следует очистить стекло от пыли, протерев его бумажным полотенцем. Затем возьмите пульверизатор и произведите простой раствор. Налейте воду и белый уксус 2:1. Важно использовать белый уксус, ведь он не оставляет следы. Посредством кислот, содержащихся в составе уксуса, загрязнения и масляные пятна на стекле быстро расщеплятся. Жесткая структура газеты поможет вытереть стекло без разводов. Смятые куски бумаги оставят ворсинок и разводов. В качестве альтернативы можно взять салфетку из микрофибры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех дешевых лайфхаках для мытья окон.

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