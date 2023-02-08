Как избавиться от запаха секонд-хенда на одежде: два надежных способа

Одежда из секонда давно перестала считаться чем-то позорным или второстепенным. Наоборот – все больше модных экспертов предпочитают подержанные стоковые вещи, ведь "на секонде" можно найти качественные брендовые модели за копейки.

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Однако существенный минус – это запах. OBOZREVATEL разбирался, как избавиться от специфического запаха секонд-хенда с помощью дешевого и очень действенного лайфхака.

Вещи из секонд-хенда следует обязательно постирать. Сделать это нужно при максимально допустимой температуре, указанной на этикетке. В стиральную машину необходимо засыпать вдвое больше порошка, чем обычно. Затем включите дополнительный цикл полоскания.

Сушить подержанную одежду советуют исключительно на улице – так специфический запах выветрится естественным путем. После стирки вещи из секонда необходимо выгладить.

Но, к сожалению, обычная стирка не всегда избавляет от запаха. Поэтому эксперты советуют "радикальный" вариант. Налейте в емкость 1 л прохладной воды и добавьте в нее 10 мл нашатырного спирта. Процесс замачивания будет долгим. Хлопчатобумажную одежду следует держать в растворе минимум час, а остальные ткани, включая синтетику – 6 часов.

Высушите одежду на открытом воздухе. Лайфхак подойдет для всех вещей – белых, чёрных и цветных.

Если нашатырный спирт не помог – попробуйте запустить цикл стирки и добавьте в порошок несколько капель эфирного масла.

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