Как избавиться от запаха пота: народные средства, которые действуют не хуже дезодоранта

Летняя жара заставляет людей сильно потеть. Резкий запах ставит нас в неловкое положение и создает дискомфорт.

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Если дезодоранты из магазина не помогают, можно использовать природные средства. OBOZREVATEL нашел действенные народные методы, которые помогут справиться с этим.

Лимон может избавить от неприятного запаха. Он отбеливает кожу и делает ее более нежной, а его кислота препятствует размножению бактерий. После душа натрите под мышками частью свежего лимона и оставьте на пятнадцать минут, а затем промойте водой.

Однако вы можете почувствовать жжение на коже, это значит, что такой способ вам не подходит. Сразу промойте водой, чтобы предотвратить раздражение.

Также можно использовать лимонный сок, добавив к нему пищевую соду, чтобы усилить эффект. Размешайте ингредиенты в соотношении один к одному, нанесите на подмышки и оставьте на несколько минут. Затем смойте теплой водой.

Алоэ – это отличное средство для избавления от пота. Разрежьте лист растения и приложите к подмышкам, оставьте на несколько минут. Смывать оставшийся сок не нужно. Он оказывает бактерицидное действие, поэтому дайте ему время подсохнуть. Не беспокойтесь, пятен на одежде не будет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о действенных способах, как убрать желтые пятна от пота на одежде.



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