Как избавиться от запаха дыма в квартире: советы для курильщиков

Сейчас до сих пор некоторые люди предпочитают курить дома. Иногда просто нет желания выходить на улицу, а иногда на улице слишком плохая погода для курения.

Это может быть удобно, но со временем придется думать о том, как избавиться от неприятного запаха. Несколько советов о том, как освежить квартиру, подготовили My Home Book.

Сразу очищайте пепельницу

Использованные сигареты нельзя оставлять надолго в пепельнице, потому что даже если они перестали тлеть, они все равно издают типичный запах.

Проветривайте комнату

Этот совет очевиден, но используется очень редко. Нет необходимости после каждого курения открывать все окна на несколько часов. Достаточно только запустить свежий воздух и дать дыму выйти.

Кофейные зерна

Некоторые природные материалы впитывают запахи и помогут освежить воздух. Просто поставьте миску с молотым кофе возле пепельницы, где вы курите.

Вода с уксусом

Уксус, так же как и кофе хорошо впитывает запахи. Вы можете поставить миску с раствором уксуса и воды возле места для курения или распределить жидкость с помощью пульверизатора по комнатам, где чувствуется запах дыма.

Лимон

Если у вас нет кофе или уксуса, вместо них можно использовать лимоны. Нарежьте фрукты грубыми кусочками, затем залейте их кипятком. Лимонный пар нейтрализует запах дыма в квартире.

Выстирайте тканевые изделия

Запах очень хорошо задерживается в тканях, таких как обивка, ковры или шторы. Их следует регулярно стирать, если они находятся в местах, где курят.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что украинцы могут получить более 10 тыс. грн штрафа за курение в общественных местах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.