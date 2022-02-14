Как избавиться от сухости век и губ зимой: 5 простых способов

Сохранить кожу век и губ увлажненной в холодное время года помогут средства с правильным составом. Если же в инструкции указаны ретинол, ментол, такие крема и бальзамы лучше отложить в сторону.

Как пишет Іnsider со ссылкой на доктора дерматологии Кливлендской клиники Мелиссу Пилианг, важно включить в свой уход увлажняющий крем для глаз и бальзам для губ, чтобы защитить чувствительную кожу, особенно зимой.

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Доктор Кеннет Марк рассказал, что ретинол может подсушивать чувствительную кожу. Этот компонент широко распространен и содержится в сыворотках, кремах для глаз и увлажняющих средствах. Его используют для уменьшения морщин и тонких линий.

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Если в составе крема для глаз есть ретинол, дерматолог посоветовал исключить его из привычного ухода в случае сухости век.

Бальзамы для губ могут увлажнять губы, но некоторые из них содержат ингредиенты, раздражающие сухую кожу зимой.

Пилианг объяснила, что люди должны проверять свой бальзам на наличие камфоры, эвкалипта и ментола, которые сначала успокаивают губы, а затем высушивают их.

Со своей стороны доктор Мэри Л. Стивенсон, сертифицированный дерматолог, рассказала в комментарии NBC News, что люди должны регулярно отшелушивать губы, чтобы убрать сухую кожу.

"Используйте скраб с сахаром или теплую мочалку. Только не трите сильно, чтобы не вызвать покраснение", – сказала она.

Спасти потрескавшиеся губы или сухие веки поможет вазелин, советует доктор Муниб Шах. По его словам, людям с сухой кожей следует попробовать "слагинг" – нанесение густого смягчающего средства или ингредиентов, которые смягчают кожу и удерживают влагу (например, вазелина).

Самым простым способом избавиться от сухости кожи век и губ станет также поддерживание водного баланса. Доктор Нава Гринфилд, дерматолог из Schweiger Dermatology Group в Нью-Йорке, сказала, что человек должен пить много воды, чтобы правильно увлажнять кожу.

По ее словам, потребление достаточного количества жидкости минимизирует вероятность шелушения.

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