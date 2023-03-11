Как избавиться от следов от утюга на одежде: помогут три средства

Со временем на подошве утюга появляется темный налет, оставляющий следы на одежде. Причин появления налета может быть много – от жесткой воды до синтетической ткани.

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При неправильно выбранном температурном режиме синтетическая ткань начнет плавиться и прилипать к подошве прибора. Утюг следует регулярно очищать, ведь накипь может портить одежду, оставляя на нем следы. Какие три средства помогут убрать следы от утюга на вещах, разбирался OBOZREVATEL.

Как поможет лимонный сок

Лимонная кислота – действенный нейтрализатор пятен от утюга. Эксперты рекомендуют развести лимонный сок и воду в пропорции 1:1. Чтобы удалить небольшое загрязнение, обычно хватает одной столовой ложки воды и сока.

Обработав пятно пастой, ждем 15-20 минут. После этого следует постирать одежду в машинке.

Луковый лайфхак

Мало кто знает, что белый лук может очистить одежду от оставшихся на ней пятен после использования утюга. Единственный минус – резкий запах, которого можно избавиться, поправив вещь в машинке с добавлением порошка и кондиционера.

Большую луковицу следует разрезать пополам, натереть ею ткань и оставить на пятне на несколько часов.

Поможет ли стиральный порошок

Перед стиркой можно нанести на одежду смесь из воды и стирального порошка. Смешиваем эти два ингредиента в емкости до пастообразного состояния. Затем нужно нанести средство на пятно, подождать 10-15 минут и постирать в машинке или вручную. Главное, чтобы она не была горячей.

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