Как избавиться от плесени: лучший домашний способ

Плесень растет в сырых и влажных условиях, вызывать ее появление может и недостаточная вентиляция. Больше плесени появляется в холодные времена года, когда конденсация самая высокая.

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Черная плесень может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, и даже небольшое пятно может разрастаться и создавать вредную для жизни среду. Многие средства содержат сильные химические вещества, поэтому издание Express рассказало, как бороться с плесенью с помощью домашних ингредиентов.

Простые растворы, в составе которых уксус или пищевая сода, являются одними из самых эффективных способов борьбы с черной плесенью. Но есть и другие действенные лайфхаки.

Белый уксус

Возьмите емкость с распылителем, налейте воду и белый уксус. Тщательно смешайте, а затем обработайте поверхности с плесенью.

Если спрей используется в шкафах, извлеките всю одежду и держите дверь открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. После этого обязательно протрите его чистой влажной тканью.

Пищевая сода

Смешайте соду и воду до образования пастообразной смеси. Разделайте ею все поверхности с плесенью в помещение. После тщательного втирания сбрызните пятна водой и протрите губкой.

Это полезно для удаления плесени вокруг окон, где постоянно появляется конденсат.

Отбеливатель

Отбеливатель можно использовать не только по назначению для стирки. Смешайте отбеливатель и воду и распылите раствор на плесень. Не спешите вытирать – раствору нужно время, чтобы подействовать. Эксперты говорят, следует оставить отбеливатель на плесени минимум на 4 часа.

Масло чайного дерева

По словам британского эксперта Ника Шелока, свойства масла чайного дерева делают его чрезвычайно эффективным средством против роста плесени.

Смешайте масло чайного дерева с водой и распылите на наиболее зараженные участки. Это позволит не только избавиться от плесени, но и предотвратить ее дальнейшее появление.

Экстракт косточек грейпфрута

Это не очень известное чистящее средство, которое имеет много преимуществ. Природное экологическое средство удалит плесень, наполнив помещение приятным ароматом.

Смешайте экстракт с водой, чтобы отчистить плесень в узких углах и на потолке. Раствор следует оставить на плесени на 10 минут.

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