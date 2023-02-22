Как избавиться от неприятного запаха в ванной: простой лайфхак

Неприятные запахи в ванной трудно устранить. Причин может быть много – от влаги и плесени до неполадок к вентиляционной системе.

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Иногда от затхлого запаха не избавляют ни дорогие магазинные средства, ни народные советы. Издание Sante Plus рассказало о малоизвестном и очень простом лайфхаке, с помощью которого ванная комната действительно будет иметь аромат свежести и чистоты.

Ванная комната является самым влажным помещением в доме, а накопление влаги в свою очередь может привести к появлению плесени.

Канализация также является одной из основных причин неприятных запахов в ванной комнате. Скопление накипи, грязи или волос блокируют трубы и препятствуют их надлежащему функционированию. Вода плохо стекает и запахи в трубах постепенно поднимаются.

Еще одна причина – плохая вентиляция или вообще ее отсутствие. В результате образуется плесень, что также приводит к появлению неприятных запахов.

Эксперты рекомендуют использовать гвоздику для нейтрализации ароматов. Это натуральное, экологичное и недорогое решение.

Следует взять 15 гвоздик, сухой пустой пакетик чая, 50 см нейлона и скотч.

Положите 15 зубчиков в сухой чайный пакетик. Затем с помощью нейлона завяжите крепкий узел, чтобы гвоздики держались рядом.Используйте ленту и нейлон, чтобы поместить его в туалет.

Испытавшие этот лайфхак утверждают, что от неприятных запахов действительно не остается следа.

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