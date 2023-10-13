Как избавиться от неприятного запаха от обуви: действенные средства

Начало сезона закрытой обуви снова актуализирует проблему неприятного запаха. Иногда простого проветривания бывает недостаточно для ее разрешения. Тогда на помощь приходят простые домашние средства.

OBOZ.UA собрал несколько таких рецептов. Они не отнимут много времени и будут стоить совсем недорого. А эффект вас поразит.

Сода

Бикарбонат натрия обладает чрезвычайными очищающими и дезодорирующими свойствами. К тому же сода хорошо впитывает излишнюю влагу. Чтобы воспользоваться ею для ухода за обувью, можно всыпать несколько чайных ложек соды прямо на стельку на ночь, а утром просто вытряхнуть средство. Также можно засыпать соду в полотняный мешочек, например старый носок, и положить внутрь ботинка.

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Тальк

Гигроскопическую присыпку можно использовать сразу двумя способами. Ею обрабатывают стопы, чтобы поглощать лишний пот в течение дня. А также тальком можно посыпать стельки, чтобы собрать влагу и запах внутри пары обуви. За ночь средство справится с задачей и его останется только вытряхнуть.

Хлоргексидин

Это средство поможет справиться с главной причиной возникновения запаха – бактериями. Возьмите ватный диск, смочите его хлоргексидином и тщательно протрите пару внутри, а затем как следует просушите. Проблема должна исчезнуть.

Ароматические травы

Высушенные лаванда, шалфей или мята могут стать эффективным ароматизатором для обуви. Для этого просто нужно на ночь положить внутрь веточку благоухающего растения, а утром ее достать.

Цитрусовые фрукты

По схожему принципу сработает и кожура любых ароматных цитрусовых фруктов. Подсушите такую кожуру, чтобы она не выделяла сока и не оставляла пятен, и положите ее внутрь туфли или кроссовки. К утру в обуви останется лишь легкий приятный цитрусовый аромат.

Эфирные масла

Эксперты советуют не использовать это средство напрямую, ведь оно может оставлять пятна и повреждать некоторые материалы. Нанесите 1-2 капли любимого масла на ватный диск и оставьте его в обуви на ночь. Особенно эффективны масла чайного дерева или эвкалипта, ведь они также обладают бактерицидными свойствами.

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