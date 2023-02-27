Как избавиться от неприятного запаха из обуви: три доступных способа

Неприятный запах может быть вызван плохим качеством обуви и носков, недостаточной гигиеной ног или неправильным уходом. Иногда не помогает даже покупка качественной дорогой обуви.

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Избавиться от неприятного запаха можно, определив его причину. OBOZREVATEL подобрал самые действенные лайфхаки.

Прежде всего, следует обратить внимание на качество носков. Из-за синтетических тканей кожа не дышит, накапливается влага. Также немаловажную роль играет материал обуви, хотя, если не регулярно менять носки и редко мыть ноги, не помогут и качественные кожаные модели.

Бывает и так, что неприятный запах ног – причина грибковых заболеваний или проблем с вегетативной системой. Следует обязательно обратиться к врачу.

Лайфхак с чайными пакетиками

Самый популярный способ избавиться от резкого запаха обуви – положить в нее чайный пакетик. Этот лайфхак часто используют спортсмены и туристы. Чай – отличный и эффективный нейтрализатор запахов. Можно не тратить деньги на дорогие марки, даже самая дешевая заварка справится с заданием.

Холод

При низких температурах неприятный аромат быстро нейтрализуется. Этот лайфхак особенно популярен зимой – можно просто вынести обувь на балкон или на порог.

Также есть вариант положить обувь в морозильную камеру – конечно, убрав все продукты. Стельки рекомендуют подвергать воздействию низких температур раздельно от основной обуви.

Мазь "Звездочка"

Старая добрая мазь "Звездочка" до сих пор продается в аптеках. Эксперты советуют намазывать ею поверхности обуви, вытаскивая стельки. Слишком часто повторять такой метод не следует.

Есть еще один действенный совет – положить в обувь лавровые листья. Этот метод быстро не подействует, чтобы избавиться от запаха лавровые листья должны пролежать на стельке минимум 6 часов. Такой лайфхак можно использовать с вечера на утро и повторять процедуру раз в неделю.

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