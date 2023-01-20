Как избавиться от неприятного запаха из канализации: понадобится один ингредиент

Даже регулярная поверхностная чистка раковины не может предотвратить неприятный запах из канализации. Это объясняется высокой влажностью, жесткой водой и невозможностью качественной очистки труб.

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Иногда даже химические очистители не избавляют от неприятного запаха. Издание Sante Plus рассказало об интересном лайфхаке, который качественно очистит канализационные трубы.

Как избавиться от неприятного запаха с канализации

Белый уксус лучше всего справится с проблемой. Он эффективно действует на известковые отложения. Уксусная кислота устраняет налет, являющийся основной причиной неприятного запаха.

Его действие можно усилить.

Насыпьте 3 столовых ложки пищевой соды в 2 литра горячей воды, а затем вылейте раствор в сток раковины. Подождите некоторое время и добавьте 2 стакана белого уксуса в канализацию. Желательно оставить раствор действовать в течение ночи, чтобы обеспечить полное исчезновение они.

Обязательным ингредиентом является сода.

Закройте сливную трубу и дайте горячей воде стекать в раковину, пока она не заполнится на несколько сантиметров. Затем добавьте средство для мытья посуды и перемешайте. Должна получиться мыльная пенистая вода для обработки канализации.

Лимонная кислота – идеальный нейтрализатор запахов. Лимон эксперты советуют смешать с пищевой содой. Лимонного сока понадобится много – большой стакан примерно на 300 мл. Добавьте в него несколько столовых ложек пищевой соды. Тщательно смещайте и медленно вылейте раствор в канализацию. Смесь должна подействовать и впитаться, поэтому оставьте ее минимум на час. После этого слейте горячей водой.

Можно добавить соли – ее абразивная сила в десять раз увеличивает влияние соды на известковые отложения.

Рецепт очень прост: нужно смешать соль и соду в равных частях и залить смесь в сток раковины. Через несколько часов слейте горячую воду.

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