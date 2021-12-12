Как избавиться от конденсата на окнах и стенах зимой: топ-3 правила

Запотевшие окна становятся настоящей проблемой в домах и квартирах, где установлены пластиковые окна. Водянистый налет на стеклах оставляет разводы, и, кажется, под утро совсем не дает дышать, но, как говорят эксперты, есть решение данной проблемы.

Как рассказал Еxpress, проблема конденсата на окнах не такая уж безобидная проблема. Чем больше потеют оконные стекла, тем выше риск появления в доме черной плесени, которая негативно влияет на здоровье человека.

Издание написало, что конденсат может проявляться на окнах в любое время года, однако зимой его присутствие в доме более заметно. Причина кроется в разности температур – на улице и в доме.

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"Конденсат в вашем доме растет, когда в нем теплее, чем на улице. Летом мы, как правило, больше проветриваем дом, оставляя окна открытыми, тогда как зимой мы стараемся сохранить тепло. Но сохранение тепла также означает, что мы удерживаем влагу внутри дома", – объяснили авторы статьи.

Вторым фактором, влияющим на его образование, они назвали – холодные стены и потолки. Поскольку они контактируют с холодным воздухом снаружи – они охлаждаются.

"Когда пары в нашем доме – влага в воздухе – встречаются с холодом стен и окон, они создают конденсат", – сказали эксперты.

Они же акцентировали, что возникающая влага не ограничивается лишь запотевшими стеклами, но и распространяется на стены и потолок образовывая пятна и создавая благоприятную среду для роста Aspergillus niger (вид высших плесневых грибов из рода Аспергилл; вызывает заболевания человека, животных и растений).

Авторы материала призывают не медлить, как только был замечен конденсат, а действовать, не оставив тому ни малейшего шанса стать причиной ваших проблем со здоровьем.

Уменьшение влажности

Повышение вентиляции

Теплоизоляция

Также авторы материала дали три совета, как снизить образования конденсата в доме.

Прекратите сушить одежду в помещении

Мокрая одежда может содержать до литра воды. Подумайте об использовании сушилки для белья или приобретите сушилку с подогревом, чтобы не приходилось держать промокшую одежду в квартире часами.

Используйте вытяжку, когда варите что-нибудь на плите

Если вы кипятите воду или другие продукты на плите, вы испаряете и добавляете влагу воздуху. Используйте вытяжной вентилятор над варочной панелью, если он у вас есть, а если нет, старайтесь не закрывать кастрюли и сковороды крышками, пока они кипятят.

Старайтесь открывать окно пару раз в день

Когда на улице холодно вам не хочется открывать окно, тем более, когда когда отопление работает на полную, но открывание окон на короткое время может помочь проветрить дом. В частности, в ванной, после душа или на кухне во время готовки, рекомендуется приоткрыть окно и выпустить пар, прежде чем он начнет стекать по стенам.

Если конденсация стала для вас постоянной проблемой, возможно, вам стоит подумать об инвестициях в некоторые улучшения дома.

Чтобы усилить вентиляцию в комнатах, которые собирают больше всего влаги, например, в ванных комнатах и кухнях, рассмотрите возможность установки форточек. Они способствуют циркуляции воздуха в доме и уменьшают образование конденсата.

Чтобы улучшить изоляцию вашего дома, которая должна не только уменьшить конденсацию, но и повысить эффективность вашего центрального отопления и смягчить внешний шум, лучше всего использовать двойное остекление. Но стоит учитывать, что это не простая и не дешевая задача, которая может стоить от трех до семи тысяч долларов, зависимо от масштабов жилья.

Окна с двойным или даже тройным остеклением выровняют разницу температур между внутренним и наружным стеклом, что снизит вероятность образования конденсата.

Как сообщал OBOZREVATEL, от влажности воздуха в помещении зависит скорость распространения коронавируса.