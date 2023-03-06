Как имя влияет на судьбу человека: важно количество букв

Среди сторонников нумерологии очень распространено мнение о том, что имя человека влияет на его жизненный путь. И речь не о значении имени, а о нумерологическом подходе, согласно которому принято высчитывать количество букв и определять природу числового влияния.

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По словам нумерологов, не зря многие известные и успешные люди меняли свои имена – дело не только в звучании, но и в силе энергетики, некоторые имена просто "заряжены" на успех и победы. Как вычислить "силу" своего имени, разбирался OBOZREVATEL.

Самый простой и распространенный метод – посчитайте, сколько букв имеет ваше имя.

Две буквы

Нумерологи предостерегают не давать детям такие имена и не брать их как псевдонимы. Они словно притягивают проблемы, невзгоды и трудности. Жизнь таких людей полна вызовов и испытаний.

Три буквы

Эти люди очень настойчивы, но вместе с тем и упрямы. Им жизненно необходимо доказывать свою правоту и во всем быть первыми. Особо тяжелую энергетику несут такие имена для женщин. Они славятся слишком сильной прямолинейностью, грубостью и черствостью.

Четыре буквы

Нумерологи говорят, что это не самое удачное сочетание. Жизнь таких людей – дорога из вызовов и испытаний. Особенно это касается мужчин – для достижения успеха им придется очень тяжело и упорно работать

Пять букв

Эти люди – лидеры от природы. Они обладают железной волей и готовы довести любое дело до конца. Такие люди становятся успешными и достигают цели. Но "пятеркам" не хватает мягкости и уступчивости. Они могут идти вперед "по головам", невзирая на других. Нумелороги говорят, что женщинам пять букв в имени могут принести проблемы в любви из-за излишнего упрямства и эгоистичности.

Шесть букв

"Шестерки" – независимые люди, они стремятся к полной свободе. Это сильные личности, стремящиеся в партнерстве понимания и сотрудничества. Они не будут терпеть, когда их свободу кто-нибудь будет ограничивать.

Семь букв

Это настоящие дипломаты – неконфликтные, социальные, дружелюбные. Они способны договориться с кем угодно. Для них не проблема – пойти на компромисс, если вопрос не затрагивает их жизненные принципы. Эта цифра подходит женщинам, но следует соблюдать осторожность, ведь в союзе со слишком мягкими мужчинами поведение таких женщин может стать несколько деспотичным.

Восемь букв

"Восьмерки" – мятежники от природы. Они имеют импульсивный и вспыльчивый характер и свободные взгляды на отношения в личной жизни.

Девять букв

"Девятки" – мечтатели и романтики, спокойные и добрые личности. Они обладают очень хорошо развитой интуицией. Но есть и минусы – такие люди часто "летают в облаках" и мало приспособлены к жизни. Неурядицы и трудности могут их сломать.

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