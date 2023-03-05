Как идеально ровно оторвать скотч без ножниц: простой лайфхак

Ситуация, когда нужно было получить ровную полоску скотча, но при этом под рукой не нашлось ножниц случалась, пожалуй, со всеми. Конечно, клейкую ленту можно оторвать, но линия отрыва вряд ли получится ровной. Даже если помогать себе зубами. А сам скотч при этом сомнется и слипнется.

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Между тем в соцсетях показали способ легко решить проблему. Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца.

Приклейте свободный конец скотча к какой-нибудь поверхности, чтобы не дать ленте слипнуться. Далее отмотайте подходящую вам длину. В желаемом месте отрыва сложите скотч поперек клейкой стороной внутрь. Лента должна склеиться сама с собой примерно на миллиметр. Все, что останется, это резко дернуть свободный конец. Должен получиться довольно ровный и аккуратный отрыв.

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