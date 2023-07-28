Как хранить клубнику, чтобы она неделями оставалась свежей и не портилась

Большинство людей ждут лета, чтобы полакомиться вкусной и полезной клубникой. Но это одна из немногих ягод, которая начинает быстро портиться, она становится мягкой и появляется плесень на кожуре.

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Блоггерша под ником @kalejunkie опубликовала видео в социальной сети TikTok, где рассказала, как правильно хранить и мыть клубнику. Эти советы помогут оставаться ягодам свежими как можно дольше.

По ее словам, если вы не собираетесь есть клубнику в течение нескольких дней, то лучше не мойте ее. Также каждый день проверяйте ягоды, потому что на них может появиться плесень. Поэтому сразу выбрасывайте испорченные плоды.

Чтобы тщательно вымыть ягоды, налейте в миску холодную воду и добавьте несколько чайных ложек соли. Погрузите туда клубнику на пять минут, затем промойте под проточной водой и можете есть. Такой раствор смоет всю грязь, которую вы не замечаете.

Если вы купили большое количество ягод и хотите, чтобы они оставались свежими в течение нескольких недель, налейте в миску три стакана воды и стакан уксуса. Размешайте смесь и окуните туда клубнику на 10 минут. Уксус помогает убить бактерии и замедляет быстроту образования новых.

Перед тем, как поставить ягоды в холодильник, застелите пластиковый или стеклянный контейнер бумажным полотенцем, переложите клубнику и снова накройте ее салфеткой. Это поможет впитать лишнюю влагу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как заморозить клубнику, чтобы она не была мягкой после размораживания.



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