Как год рождения влияет на судьбу человека: все решает последняя цифра

Научных подтверждений нумерологических теорий, конечно, не существует, но многие верят в магию чисел. Есть версия, что последняя цифра года рождения влияет на характер и судьбу.

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Говорят также, что на жизнь человека оказывает влияние даже количество букв в его имени. Согласно древнему китайскому календарю, пять стихий – огонь, земля, воздух, вода или дерево несут разную энергетику. OBOZREVATEL разбирался, какие есть нумерологические трактовки года рождения и почему особое значение имеет последняя цифра.

Последняя цифра года рождения – 8 или 9

Родившихся в годы, оканчивающиеся на 8 или 9, сопровождает стихия земли. Таких людей характеризует стабильность, надежность и уверенность. Они отличаются особым терпением, умеют тщательно и качественно выполнять работу, сильны духом и очень ответственны.

Стихия земли наделяет их амбициозностью и практичностью. В большинстве своем они знают, как и где заработать деньги. Они стремятся к признанию и уважению со стороны окружения. Больше всего эти люди боятся неизвестности, ведь им нужно все контролировать.

Последняя цифра – 6 или 7

Это люди стихии огня. Им жизненно необходимо движение, развитие, новые открытия, путешествия, общение, перемены, знакомства. Они просто обожают соревнования и конкуренцию. Их энергичность, креативность и импульсивность не имеют границ.

"Шестерки" и "семерки" – настоящие лидеры в компании. Они не переносят одиночества, сильно привязаны к семье и легко заводят новых друзей. Но иногда такие люди становятся агрессивными, особенно когда что-то складывается не в их пользу.

Последняя цифра – 4 или 5

Согласно китайскому календарю, энергия дерева влияет на характер и поведение таких людей. Они щедры, искренни и непоседливы. Готовы поделиться с ближним всем, даже последним. Им можно доверять, они не подвержены изменам и предательствам.

Больше всего в жизни ценят справедливость и будут бороться за нее до последнего. Эти люди – честные, творческие и креативные. Их отличает спокойная, адекватная уверенность в себе, не переходящая в нарциссизм. Жертвенность таких людей может сыграть с ними злую шутку, ведь окружающие могут начать использовать доброту в своих целях.

Последняя цифра – 2 или 3

Стихия этих людей – вода. "Двойки" и "тройки" – настоящие дипломаты. Это искренние, добрые, ласковые люди, ненавидящие ссоры и конфронтации и всячески обходящие острые углы.

Они обладают высоким уровнем эмпатии и способны понять и поддержать ближних. Сильные стороны – отзывчивость и интеллект. В работе будут искать самые простые, но действенные решения.

Эти люди настолько открыты и дружелюбны, что обладают экстрасенсорными способностями и способны без слов понять настроение и чувства других.

Последние цифры – 1 или 0

Люди воздушной стихии имеют сильный независимый характер, с уважением относятся к себе и окружающим. Характерная черта – самостоятельность, они ненавидят, когда их контролируют, или указывают, как следует поступить.

Убедительные, но немного упрямые – свое мнение они будут отстаивать до последнего, так что споры с ними могут превратиться в поле боя.

Эти люди совсем не боятся одиночества и прекрасно живут в гармонии с собой. Они стремятся к балансу и равновесию. Мечтают о деньгах и роскошной жизни. Обожают лестные слова, хотя не стремятся быть частью толпы, имея на все свою точку зрения.

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