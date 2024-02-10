Как фамилии в Украине давали самоуверенным людям: проверьте свое

Фамилии людей, как и их имена, всегда имеют значение. В древности фамилии давали людям ввиду их рода деятельности, внешности, семейного статуса или особенностей характера.

Фамилии некоторых людей могут означать, что их предки считались мудрыми, умными или сообразительными, в то время как у ряда украинцев есть фамилия, которую давали самовлюбленным, тщеславным и очень самоуверенным людям. OBOZ.UA собрал подборку самых распространенных из них на основе информации от общества "Краевед" им. Василия Ивановича Маслова.

Божко

Существует несколько мыслей о происхождении фамилии Божко. Кто-то утверждает, что оно образовалось от имени Богдан и означает Богом данное. А кто-то считает, что Божко происходит от древнеукраинского слова "божок", что означает "идол", "Бог".

Эту фамилию могли дать самовлюбленному человеку, который считал себя очень важным и значимым.

Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк

Первоочередно слово "гергель" было прозвищем, которое давалось хвастливому наглому человеку. Со временем она трансформировалась в фамилию и стала отличать слишком уверенных в себе украинцев среди всех остальных.

Сейчас эта фамилия не слишком популярна. Им могут похвастаться всего около двух тысяч человек.

Индык, Индыченко

Вероятно, вы уже догадались, что фамилия Индык и подобные возникли от названия птицы. Так в народе называли тщеславных и самовлюбленных людей, которые ходили надутыми, как индюки.

Пока людей с именно фамилией Индык встретить не так легко, ведь количество носителей этого родового имени составляет лишь около 500 человек.

Дундук

Прозвище дундук до сих пор бытует в народе, а вообще так раньше называли индюка или индийского петуха.

Сейчас в Украине лишь немногим более 400 человек являются носителями этой фамилии. Вероятно, предки этих украинцев были довольно влюбленными и тщеславными.

Кокошь, Кокоша, Кокошко

Раньше словом кокош называли петухов. Равно как и индюкам, этим птицам свойственно быть гордыми, тщеславными и самовлюбленными.

Поэтому предки украинцев, являющихся владельцами фамилии с корнем "кокош", вероятно не могли пожаловаться на нехватку самоуверенности.

Коровой

Наверняка и без объяснений понятно, что эта фамилия произошла от названия традиционного свадебного хлеба.

Когда-то фамилия Каравай была признаком очень гордых и самоуверенных людей, испытывавших сверхсильное чувство собственного достоинства.

Нетреба, Нетребко, Нетребовский

В древности владельцам этой фамилии никогда, ничего ни от кого не требовалось.

Они были слишком самоуверенными, независимыми и упрямыми. Сейчас такой кричащей фамилией, как Нетреба, могут похвастаться более 1,5 тысячи человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии возникли от названий птиц.

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