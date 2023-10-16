Как евреи создали Израиль: доступно об истории и основных понятиях

На фоне горячей фазы израильско-палестинского конфликта все большее внимание обращают на историю становления Израиля. Почти два тысячелетия у евреев не было собственного государства, однако они сумели сохранить традиции, религию, язык и культуру.

Антисемитизм был одной из основных причин появления сионизма (еврейского национализма, движения европейских евреев за создание собственного государства), ведь гарантировать отсутствие притеснений могло только создание национального государства. Братья Капрановы в своем видео рассказали, как евреи создали Израиль и почему возник израильско-палестинский конфликт.

Как возникла идея сионизма

По состоянию на конец XVIII века абсолютное большинство государств строилось на феодально-династическом принципе. В Европе правили Габсбурги, Бурбоны, Ганноверы, Гогенцоллерны и другие монаршие семьи, которые контролировали множество территорий и народов. Немецкий мыслитель эпохи Просвещения Иоганн Гердер выразил мнение, что государство, созданное нацией для себя, более естественно, и назвал эту идею национализмом.

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Возникает вопрос: почему же еврейский национализм имеет свое отдельное название – сионизм? Для ответа на этот вопрос следует обратиться к истории.

Израильское царство, которым когда-то правил царь Давид и его сын мудрец Соломон, распалось и попало под оккупацию Вавилона. Эти земли впоследствии стали Иудеей – мятежной провинцией Римской империи. Римляне вынуждены были вводить туда войска, чтобы подавлять очередные восстания.

Самая крупная операция была названа Иудейской войной. Тогда Иерусалим был уничтожен, а Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма, разрушен. От храма осталась одна стена, которую мы знаем как Стену плача.

Так история еврейской государственности прервалась почти на два тысячелетия, в течение которых иудеи путешествовали по чужим землям и привыкали жить среди чужой религии, культуры и языка. Испытания настолько сильно повлияли на национальное сознание, что принятой стала идея об избранности еврейского народа.

Уроженцу Будапешта, еврею Теодору Герцлю пришла в голову простая истина: единственной гарантией отсутствия притеснений по национальному признаку может быть собственное национальное государство.

Земля обетованная

Один важный нюанс – евреи не имели собственной земли. Земля обетованная была для евреев не более чем мифом, а реальные земли, на которых жили еврейские общины Европы, принадлежали местным народам.

Чтобы создать свое государство, евреям нужно вернуться на свою землю – это мнение и получило название сионизм (от горы, а точнее, от холма Сион, на котором стоял древний Иерусалим). Автором идеи сионизма считается Теодор Герцль – именно он стал основателем движения за возвращение иудеев в Палестину.

Для создания еврейского государства нужна была поддержка Турции – страны, владевшей тогда Палестиной, а также стран, где проживали крупные еврейские династии. А к практической реализации должны приступить две организации – Еврейское общество, которое планировало заниматься идеологией и агитацией и Еврейская кампания, на которую возлагалось решение финансовых вопросов. Восстановленное еврейское государство не должно было стать религиозным, а должно гарантировать равные права представителям всех конфессий и народов.

Как альтернативный вариант, Герцль рассматривал размещение еврейского государства в Аргентине, которая тогда принимала много эмигрантов.

Сионистские конгрессы

В 1897 году в Швейцарии состоялся Первый Сионистский конгресс, участие в котором приняли 200 делегатов из 17 стран. Основана Всемирная Сионистская организация, которая ставила целью переселение евреев на исторические территории и создание там убежища для них.

На рубеже XIX-XX веков распространился антисемитизм – евреев выселяли, изгоняли, запрещали учиться, заниматься определенными видами деятельности, молиться, отличаться. Против евреев велись также масштабные информационные провокации, самым знаменитым из которых стало дело Дрейфуса.

Так как Палестина была частью Османской империи, в ситуацию вмешалась Великобритания, которая официально предложила сионистской организации переселять евреев в свой африканский протекторат – Уганду. Именно тогда Британская Империя провела в Уганде железную дорогу и начала масштабный проект по выращиванию хлопка, поэтому нуждалась в квалифицированных рабочих.

Шестой Сионистский конгресс даже принял план Уганды, но часть конгрессменов решительно выступили против африканского переселения.

Первая мировая война и еврейский вопрос

Первая мировая война остановила массовую миграцию евреев в Палестину, ведь Турция стала союзницей Центральных государств. Великая война остановила развитие сионистского движения, регулярные сионистские конгрессы не проводились до 1921 года. Турция выслала из страны евреев, отказавшихся брать турецкое гражданство.

Британский министр иностранных дел Артур Балфур подписал декларацию, заявлявшую положительное отношение Лондона к перспективе создания в Палестине еврейской государственности.

После Первой мировой войны Османская империя потеряла колонии, в том числе Палестину. Мандат на временное управление последней получила Британская империя. Такие мандаты были формой контроля за бывшими турецкими территориями, пока местные народы способны будут самостоятельно сформировать государственность. Была создана политическая почва для построения еврейского государства в Палестине.

Межвоенный период

В 1923 году в Иерусалиме открылся Еврейский университет, первую лекцию в котором прочел Альберт Эйнштейн. Создание университета стало еще одной серьезной заявкой на государственность и победу сионистского движения.

Британская империя обеспечила евреям больше возможностей, поэтому в Палестине было основано много традиционных поселений, начали строиться дороги, произошла электрификация. Органы самоуправления наконец-то получили официальный статус.

На старте еврейского заселения Палестину в основном населяли арабы. Уинстон Черчиль, который в то время был министром колоний Великобритании, выпустил отчет, известный как "Белая книга". Он подтвердил приверженность правительства созданию еврейского государства, но отмечал, что "превращение Палестины в еврейское государство в той же мере, какой Британия является государством английским – невозможно". Всемирная сионистская организация благосклонно отнеслись к такой позиции, а вот палестинские арабы – нет. Напряжение между арабами и евреями продолжало существовать и загораться отдельными столкновениями.

В 1929 году разразился масштабный конфликт, спровоцированный религиозным спором о праве евреев молиться у Стены плача, главной святыни иудаизма.

Период после Второй мировой и Холокоста

Британская империя выразила радикальное предложение разделить Палестину на два государства: еврейское, которое включало Галилею и нижнюю полосу, и арабское – на остальной территории, за исключением Иерусалима, Яффы и коридора между ними, которые оставались под контролем Британии. Это вызвало острое недовольство арабов, предпринявших силовые действия. От идеи раздела Палестины пришлось отказаться.

С приходом к власти Гитлера и началом активной антисемитской политики произошло массовое переселение евреев из Европы. Миллионы евреев были уничтожены в концлагерях в результате Холокоста.

Чрезвычайная конференция в Нью-Йорке приняла программу борьбы за снятие каких-либо ограничений на еврейскую эмиграцию и быстрое создание еврейского государства.

В ноябре 1947 года ООН проголосовала за раздел Палестины на три части: территории, где евреи составляли большинство, должны были стать государством Израиль, Иерусалим с окрестностями оставался под международным контролем, остальная территория оставалась арабской. Арабы решительно отказались от этого предложения, ведь хотели контролировать всю Палестину.

Репатриация евреев: этапы

Первая алия (1882—1903) связана с произошедшими в тогдашней Российской империи погромами. В этот период в Палестину, провинцию Османской империи, переселилось примерно 35 тысяч евреев.

Вторая алия (1904-1914) началась после Кишиневского погрома в 1903 году. Из Восточной Европы переселились более 40 тысяч евреев.

Третья алия (1919-1923) привела к переселению более 40 тысяч евреев в результате установления британского мандата и Декларации Балфура.

В ходе четвертой аллии (1924-1929) репатриировались около 82 тысяч евреев, в основном из Восточной и Центральной Европы, в том числе в связи с подъемом антисемитизма в Польше и Венгрии.

Пятая алия (1929—1939) была самой массовой. С приходом к власти нацистов в Германии, в Палестину переселились более 250 тысяч евреев.

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