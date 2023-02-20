Как часто нужно стирать постель, чтобы не осталось бактерий: ответ экспертов

Только представьте – в постели мы проводим времени даже больше, чем на своем рабочем месте, потому что на работе есть выходные, а высыпаться нужно каждый день. Вот почему так важно, чтобы постель была гигиеничной и безопасной. Но как часто нужно менять постельное белье, чтобы поддерживать достаточный уровень гигиеничности?

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Как пишет издание Express, эксперты по товарам для дома убеждают, обычно постельное белье необходимо менять раз в неделю, а некоторым даже чаще. В частности, это касается тех, у кого есть домашние животные, а также людей, страдающих аллергией или астмой. Также чаще нужно стирать хотя бы наволочки больным простудой.

Все из-за микробов, постельных клопов и пылевых клещей, живущих в белье. Когда мы спим, мы распространяем вокруг себя микроорганизмы, например через слюну или из кожи. Они оказываются на ткани и чувствуют себя там неплохо, ведь она впитывает в себя пот и микроскопические частички кожи, которые являются для них пищей.

Именно поэтому людям, страдающим инфекцией дыхательных путей, нужно стирать наволочки раз в 72 часа. Так же часто следует менять простыни.

При этом стирать постель в таком случае следует в горячей воде с добавлением антибактериальных средств, таких как отбеливатель или перекись водорода. После стирки, по возможности, вещи следует высушить на солнце, ведь ультрафиолет убивает разные виды инфекций. Чтобы постель дольше оставалась свежей, эксперты также советуют не есть в кровати и не пускать туда животных.

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