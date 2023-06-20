Как часто нужно стирать джинсы: эксперты ответили на часто задаваемый вопрос

Современный гардероб трудно представить без джинсов – они настолько универсальны, что стали неотъемлемой составляющей многих стилей. Деним, особую ткань из саржевого переплетения, в известном нам виде изобрели 150 лет назад во французском городе Ним (название буквально означает "из Нима" ( de Nîmes, "де Ним"). Однако еще в IV веке французы шили из подобного плотного полотна паруса для кораблей, и именно из такой саржи были изготовлены паруса на кораблях Колумба.

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В настоящее время деним чаще всего используется для пошива джинсов. Среди производителей, дизайнеров и обычных пользователей до сих пор идут дискуссии о том, стоит ли стирать джинсы. Портится ли деним от частой стирки, разбирались эксперты New York Post.

Директор по дизайну Levi's Пол О'Нил отметил: "Хотя многие люди предпочитают никогда не стирать свои джинсы, я стираю их после каждых 30-50 надеваний".

Эксперт рекомендует стирать джинсы при деликатном цикле холодной водой, чтобы цвет не померк.

"Чем больше вы стираете свой деним, тем светлее он становится, теряя качество с каждой стиркой", – подчеркнул О'Нил.

Однако он объяснил, что частота стирки джинсов зависит от личных предпочтений.

Вместо того чтобы стирать джинсы, некоторые люди находят другие способы их освежить, например, кладут в морозильную камеру, сбрызгивают уксусом или развешивают на солнце, чтобы уничтожить бактерии.

Мэри Лу Райан, соучредитель бренда одежды Bassike, рассказала, что она стирает джинсы лишь тогда, когда это "жизненно важно, с небольшим количеством мягкого моющего средства".

Перед стиркой джинсы лучше выворачивать, чтобы защитить наружные волокна.

Некоторые эксперты отмечают, что джинсы действительно лучше вообще не стирать в машинке, а просто замачивать в холодной воде и сушить на открытом воздухе.

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