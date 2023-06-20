newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Как часто нужно стирать джинсы: эксперты ответили на часто задаваемый вопрос

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
2,3 т.
Как часто нужно стирать джинсы: эксперты ответили на часто задаваемый вопрос

Современный гардероб трудно представить без джинсов – они настолько универсальны, что стали неотъемлемой составляющей многих стилей. Деним, особую ткань из саржевого переплетения, в известном нам виде изобрели 150 лет назад во французском городе Ним (название буквально означает "из Нима" ( de Nîmes, "де Ним"). Однако еще в IV веке французы шили из подобного плотного полотна паруса для кораблей, и именно из такой саржи были изготовлены паруса на кораблях Колумба.

Видео дня

В настоящее время деним чаще всего используется для пошива джинсов. Среди производителей, дизайнеров и обычных пользователей до сих пор идут дискуссии о том, стоит ли стирать джинсы. Портится ли деним от частой стирки, разбирались эксперты New York Post.

Директор по дизайну Levi's Пол О'Нил отметил: "Хотя многие люди предпочитают никогда не стирать свои джинсы, я стираю их после каждых 30-50 надеваний".

Эксперт рекомендует стирать джинсы при деликатном цикле холодной водой, чтобы цвет не померк.

"Чем больше вы стираете свой деним, тем светлее он становится, теряя качество с каждой стиркой", – подчеркнул О'Нил.

Как часто нужно стирать джинсы: эксперты ответили на часто задаваемый вопрос

Однако он объяснил, что частота стирки джинсов зависит от личных предпочтений.

Вместо того чтобы стирать джинсы, некоторые люди находят другие способы их освежить, например, кладут в морозильную камеру, сбрызгивают уксусом или развешивают на солнце, чтобы уничтожить бактерии.

Мэри Лу Райан, соучредитель бренда одежды Bassike, рассказала, что она стирает джинсы лишь тогда, когда это "жизненно важно, с небольшим количеством мягкого моющего средства".

Перед стиркой джинсы лучше выворачивать, чтобы защитить наружные волокна.

Некоторые эксперты отмечают, что джинсы действительно лучше вообще не стирать в машинке, а просто замачивать в холодной воде и сушить на открытом воздухе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выбрать идеальные по размеру джинсы без примерки.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.