Как быть максимально продуктивным, работая из дома: топ-5 советов

Работа в удаленном формате из-за распространения коронавируса стала обыденностью, однако многие из тех, кто перешел на такую форму занятости, стали жаловаться на выгорание и слишком быстрое переутомление. Избежать данных проблем можно, следуя несложной технике.

Как рассказал изданию Lifehack консультант по высокопроизводительному лидерству Эрик Рейс, работа из дома – сложная. Она наполнена бесконечными сообщениями, электронными письмами, звонками, сверхзадачами, контролем со стороны руководства и постоянными отвлечениями от дел на домашнюю рутину.

Специалист отметил, что "удаленка" часто со временем приводит к выгоранию, усталости и потере мотивации. В то же время он акцентировал, что для многих компаний именно такой вариант работы является выходом из сложной финансовой ситуации, а потому следует понять, как сделать такую занятость менее стрессовой.

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Говоря о цифрах, он отметил, что компании, способные разрешить своим сотрудникам работать удаленно, по разным оценкам, получат ежегодную экономию в размере 11 000 долларов на каждого работника, занятого на полставки.

"Итак, как нам настроить наших сотрудников на успех, работая из дома? В частности, какие движущие силы и факторы определяют продуктивность руководителей и сотрудников компании при удаленной работе? Эти ответы лежат в мозгу, создавая повседневные привычки к успеху, ориентированные на максимальное общение с руководством, продуктивность сотрудников, вовлеченность и устойчивую когнитивную обработку", – сказал Рейс.

"Сон – это сверхспособность, которой мы все обладаем по своей природе, но, тем не менее, согласно сегодняшним отчетам о персонале, до трети населения постоянно испытывают проблемы с получением рекомендованного минимум 7--часового сна каждую ночь. Да, сон необходим для восстановления мозга и тела, но он также жизненно важен для консолидации воспоминаний и когнитивной обработки более высокого уровня", – рассказал эксперт.

Чтобы нормализовать сон, Рейс рекомендовал ложиться и просыпаться в одно и то же время. Также он посоветовал не отказываться от послеобеденного сна, если для этого есть время.

"Послеобеденный сон также может быть отличным способом дать мозгу и телу короткий период отдыха, если он длится менее 20 минут. Более длительный отдых может привести к тому, что вы проснетесь с ощущением слабости, усталости и утомления", – подчеркнул он и еще раз отметил, что от качества сна зависит продуктивность человека.

По словам Рейса, физические упражнения – один из самых мощных двигателей нашего мозга и нервной системы.

"Физическая активность является фундаментальной основой для правильного развития мозга и систем когнитивной обработки более высокого уровня", – сказал Эрик Рейс.

Он же рекомендовал выбрать аэробные упражнения, такие как бег трусцой, плавание, езду на велосипеде и ходьбу. По словам специалиста, данная физическая нагрузка может уменьшить беспокойство и депрессию за счет повышения активности лобной доли мозга, связанной с положительной самооценкой, личностью и когнитивными процессами.

"Движение также является важным фактором для повышения нашей способности осваивать новые задачи и фокусироваться, поскольку оно влияет на выработку определенного белка, нейротрофического фактора мозга (BDNF), который отвечает за оптимизацию нейропластичности, обучения и памяти", – объяснил он.

"Питание – залог здоровья. Оно обеспечивает сырье, которое помогает нам поддерживать наш мозг и тело, которые постоянно подвергаются модернизации из-за стресса, который мы ощущаем на протяжении всей жизни", – отметил Рейс.

Специалист сказал, что выбор продуктов может существенно повлиять на наше самочувствие, ведь пища не просто питает наше тело, а также питает бактерии, которые живут внутри нашего тела. Те же, в свою очередь, играют большую роль в регуляции основных воспалительных процессов в иммунной системе в целом.

"Еда больше не должна выбираться только из-за ее вкуса и текстуры. Она играет ключевую роль в общем здоровье и благополучии, обладая способностью повышать уровень энергии в течение дня", – написал Рейс.

"Мы устанавливаем таймеры и будильники для приготовления пищи, пробуждения и упражнений, но мы редко устанавливаем таймер для работы. Использование таймера для расстановки приоритетов в работе уже много лет применяется в рабочем мире. Та же техника Pomodoro, названная в честь разработчика, предпринимателя и автора Джеймса Чирилло, была изобретена в 1990-х годах для максимальной производительности за счет использования упорядоченных по времени периодов целенаправленной работы. Чирилло создал технику, позволяющую разделить большие проекты и трудоемкие задачи на более мелкие 25-минутные периоды допустимой работы и предложил чередовать их с отдыхом", – рассказал Рейс.

Он подчеркнул, что такой подход к работе может оказаться очень продуктивным особенно для тех, кто работает из дома и должен отвлекаться на домашние хлопоты. Тогда будет разграничено время для работы и для домашних дел.

"Планирование – это способ убедиться, что дела будут выполнены. Работа на дому дает множество преимуществ, которых нельзя найти в офисе, но легко понять, что такая дополнительная гибкость означает меньшую структурированность вашего дня. Составление расписания, когда и как вы хотите работать, может стать одним из наиболее важных факторов для повышения вашей продуктивности в течение дня. Если не сделать это, то может выяснится, что вы работаете целый день без отдыха и времени на себя", – объяснил специалист.

Он подчеркнул, что составление расписания является важным компонентом максимальной продуктивности, поскольку оно позволяет удаленным сотрудникам придерживаться определенной структуры.

"Установление графика важно не только для работы, но и для полноценной личной жизни", – добавил Рейс.

Эксперт предупредил, что рассчитывать на мгновенный результат от внесения корректив в свой домашний график не стоит. Он отметил, что выработка новых привычек может занять определенное время. Но подбодрил, что чем более точно придерживаться этих рекомендаций, тем быстрее работа из дома перестанет приносить усталость, но откроет массу ее преимуществ перед офисной.

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