Как быстро заснуть: три чудо-техники

Стрессы и напряжения приводят к проблемам со сном. Часто случается, что после тяжелого рабочего дня вы только и мечтаете об отдыхе и восстановлении сил. Но, ложась вечером в постель, часами ворочаетесь с боку на бок – а сон все не идет.

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Психолог Шелби Гаррис называет это состояние "усталостью мозга". Уснуть не дают тревоги и навязчивые мысли. Это повторяется каждую ночь, и организм просто истощается. Начинаются серьезные проблемы со здоровьем. О трех чудо-техниках, которые помогут быстро заснуть, рассказало издание MBG health.

"Усталость мозга" происходит, когда мы не даем ему достаточно времени, чтобы отдохнуть, расслабиться и перезагрузиться. Решая течение многих насущных проблем и вопросов, мы забываем о том, как важно просто остановиться, чтобы восстановить ясность мыслей.

Гаррис советует минимум за 30 минут перед сном переключиться на что-то успокаивающее. О проблемах можно подумать и завтра. Вечером нужно расслабиться, посмотреть легкий комедийный фильм, почитать книгу или просто помедитировать. Можно принять ароматическую ванну или теплый душ. Психолог также рекомендует использовать одну из трех чудо-техник.

Техника 1. Список дел

Подумайте о том, что стоит сделать завтра. Но сосредоточиться надо на приятных будничных хлопотах. Напишите список продуктов, завтра купите в супермаркете. Распланируйте день. Представьте, как проведете выходные. По словам психолога так вы "соберете все заботы и задачи в одном месте". Систематизация поможет успокоиться.

Техника 2. Личный дневник

Попытайтесь в конце каждого дня вести личный дневник. Записывайте мнения, события, планы. Можно вести дневник благодарности, вспоминая приятные и положительные моменты, которые случились в течение дня.

Техника 3. Отграничение от тревоги

Гаррис предлагает положить начало "минуткам тревоги". Например, выделите ежедневно 20 минут, в течение которых вы можете дать волю своим тревожным мыслям и вдоволь переживать, накручивать, паниковать.

"Это может прозвучать странно, но позвольте себе эти 20 минут просто непрерывно переживать", – отметила Гаррис. Эта техника подходит для тревожных людей, которые любят негативную визуализацию и всегда представляют, что случится что-нибудь плохое. Так у вас будет структурированное время – 20 минут для тревоги, а другую часть дня старайтесь прожить без паники.

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