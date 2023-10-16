Как быстро высушить мокрую обувь: осенние лайфхаки

Хотя сентябрь радовал нас теплой и почти летней погодой, неминуемо наступил октябрь и принес осеннее похолодание. Осень – сезон простуд и инфекций. Нам с детства говорили, что важно держать ноги в тепле, чтобы не заболеть.

Если неприятность все-таки произошла, и ноги промокли, то важно как можно быстрее высушить обувь и согреться. OBOZ.UA собрал эффективные советы по сушке обуви.

Как нельзя сушить обувь

Самая распространенная ошибка – класть мокрую обувь под радиатор или начинать сушить внутреннюю подошву феном: так, мол, можно добиться самого быстрого эффекта.

На самом деле, такие радикальные меры часто приводят к деформации обуви. Причина – неравномерное распределение тепла или слишком высокие температуры.

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Еще одним побочным эффектом является отслойка обуви, особенно это касается кроссовок и других моделей, где склеено множество элементов.

Советы по сушке

Прежде всего – развяжите шнуровку и, чтобы сохранить форму, наполните обувь изнутри. Можно использовать газеты, которые также впитают влагу. Особенно актуально это для кожаной обуви, которая может уменьшиться во время сушки. Не берите лакированную или глянцевую бумагу и яркие цвета, чтобы не окрасить внутреннюю часть ботинок.

Гигроскопическими свойствами обладает также туалетная бумага – она, как и газеты, быстро впитывает влагу.

Специалисты советуют использовать рис – достаточно одной столовой ложки, насыпанной во влажную обувь. Не забывайте менять наполнение по мере того как оно напитывается влагой.

Где сушить обувь

Лучше всего сушить обувь в сухом и теплом помещении. Солнечные лучи могут привести к деформации и появлению желтизны.

Оптимальной и безопасной для сушки будет комнатная температура.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как высушить мокрую обувь, когда нет отопления и света.

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