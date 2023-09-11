Как быстро убрать всю грязь в духовке: простой народный метод

Для того чтобы отмыть всю духовку от грязи и устаревшего жира, не обязательно тратиться на дорогие моющие средства. В кухонном шкафчике всегда найдутся ингредиенты, которые станут эффективной заменой бытовой химии.

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При отсутствии регулярной уборки жир на решетках не только засыхает до черного нагара, но и начинает выделять неприятный запах, способный испортить любое блюдо. Издание Express рассказало, как быстро убрать всю грязь в духовке.

Пролитые жидкости, жир и остатки пищи нужно вытирать с решеток и стен духовки сразу, пока они не пригорели. В сети в группе "Советы по уборке миссис Хинч" пользователи поделились лайфхаками для мытья духовки.

Самый эффективный ингредиент в борьбе с устаревшим жиром – сода. Нужно лишь смешать соду и воду до консистенции пасты, нанести на стенки духовки и оставить на час. Решетки также отдельно замачивают в содовом растворе. После этого следует тщательно промыть духовку чистой водой, удалить остатки средства и вытереть досуха.

Со свежими загрязнениями справится лимонная кислота. Смешайте лимонный сок и воду в пропорции 1:1, смочите в полученной жидкости губку и помойте стенки духовки. Кислоте нужно время, чтобы подействовать, поэтому оставьте раствор минимум на 30 минут, после чего протрите чистой влажной тряпкой.

Еще один лайфхак – таблетки для посудомоечной машины. Залейте 1-2 таблетки горячей водой и поставьте вниз разогретой до 100 °C духовки. Высокая температура будет способствовать испарению жидкости, раствор с таблеткой будет оседать на стенках шкафа, а пар размягчит жир и нагар. После того, как вода достаточно испарится (обычно на это уходит 1-2 часа), достаньте емкость с раствором, подождите, пока духовка остынет и тщательно помойте губку шкаф.

Как вариант, можно использовать белый и яблочный уксус. Кислоты будут растворять минеральные отложения, грязь и жир. Кроме того, уксус достаточно действенен, чтобы уничтожить некоторые бактерии.

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