Как быстро убрать пятно на ковре: лайфхак без химии

Мало что раздражает так же сильно, как какая-нибудь жидкость, пролитая на ковер. Пачкается такое напольное покрытие моментально, а чистить его достаточно проблематично из-за ворсистой структуры. Обычно для этого используют разные химические средства, но можно обойтись и без них.

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Как объясняют эксперты по домашнему хозяйству, с чисткой ковров поможет справиться эвкалиптовое эфирное масло. Оно содержит цинеол, который действует как обезжириватель и устраняет различные типы загрязнений. Как пользоваться этим средством, объясняет OBOZ.UA.

Когда сработает эвкалиптовое масло

Использовать это средство нужно сразу после того, как пятно появилось. Эфирное масло эвкалипта особенно эффективно в борьбе со следами кофе. Также им хорошо проводить точечную очистку небольших пятен. Большие по площади загрязнения и сильно пигментированные пятна, как от красного вина, все же лучше обрабатывать соответствующими фабричными средствами.

Как чистить пятна эвкалиптовым маслом

Начните уборку с того, что промокните пятно бумажным полотенцем, тщательно избегая трения. Нужно быстро собрать побольше загрязнителя, чтобы он не успел глубоко проникнуть в волокна ковра.

Далее нанесите на чистую сухую ткань или ватный диск небольшое количество эфирного масла эвкалипта. Для начала проведите в незаметном месте тест – не обесцвечивает ли средство ваш ковер. Если все хорошо, аккуратными прикосновениями обработайте загрязненный участок. Постарайтесь не использовать большое количество вещества, ведь эфирные масла, если их пролить, тоже оставляют сложные жирные пятна.

После обработки соберите остатки средства бумажным полотенцем. Если пятно не исчезло полностью, повторите процедуру чистки. Когда проблема будет устранена, протрите очищенное место влажной тканью и оставьте высыхать на воздухе. Постарайтесь в это время не наступать хотя бы на этот участок ковра.

Также не пускайте в комнату, где лежит обработанный ковер, домашних животных. Испарения эфирного масла эвкалипта могут быть для них токсичными. Потому хотя бы на несколько часов закройте комнату. По возможности, на все это время оставьте в ней открытое окно.

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