Как быстро снять линзы без рук: вирусный способ произвел фурор в сети. Видео

Одно из самых больших опасений, которое возникает у людей, которые хотят попробовать носить контактные линзы, это необходимость касаться глаз руками. Это может быть очень неприятно и угрожать занесением инфекции в глаза, если руки перед процедурой как следует не помыть.

И, если надеть линзы без помощи пальцев не получится, то, оказывается, снимать их можно, не касаясь глаз напрямую вообще. Соответствующий лайфхак стал распространяться в соцсети TikTok (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Итак каким образом снять линзы, не касаясь глаз? Для этого нужно совершить несколько простых шагов. Прежде всего одним пальцем поднимите верхнее веко с наружного края глаза, а другим опустите нижнее так, чтобы была видна слизистая на внутренней части век. Касаться при этом самих слизистых не нужно.

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Далее переведите взгляд в сторону переносицы или закатите глаз за верхнее веко, одновременно пытаясь закрыть веки. Такое движение позволит сложить линзу и смахнуть ее с глазного яблока веком. Приблизительно таким же образом мы удаляем мелкие частицы, которые попадают нам в глаза. После этих простых движений все, что останется, это аккуратно снять линзу с век.

Но в любом случае даже такие малоконтактные процедуры с глазами надо проводить только чистыми руками. Поэтому вымыть их перед извлечением линз – это обязательный шаг, который нельзя пропускать ни в коем случае.

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