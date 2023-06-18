Как быстро прочистить забитую раковину: способы, которыми пользуются сантехники

Забитые стоки – обычное явление в любом доме. Активное использование мойки и раковины приводит к тому, что в трубах скапливаются волосы, шерсть домашних животных, остатки пищи и другие загрязнения. Своевременное их удаление поможет избежать серьезных проблем и избавиться от таких неприятностей, как медленный слив воды и неприятные запахи.

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Причем сделать это можно без агрессивной химии, которая продается в магазинах. Издание Express собрало несколько советов профессиональных сантехников на этот счет.

Воспользуйтесь кипятком

Кипящая вода хорошо пробивает несложные засоры. Просто вскипятите воду в чайнике или кастрюле и, пока она еще бурлит, аккуратно влейте ее прямо в сток. Начните медленно во избежание брызг или ожогов, а затем более сильной струей. Если засор незначительный, горячая вода может помочь устранить его и очистить слив, особенно если это остатки мыла или волос.

Соедините силу соды и уксуса

Если лайфхак с крутым кипятком не сработает, он все же промоет трубу от части мусора и подготовит ее к использованию соды с уксусом. Возьмите 0,5 стакана пищевой соды и аккуратно всыпьте ее в слив, после чего оставьте на несколько минут. Затем смешайте одну чашку белого уксуса с чашкой горячей воды и вылейте в канализацию к соде. После чего быстро закройте слив пробкой или тканью, чтобы создать давление. Сода и уксус вступят в реакцию, начнут пениться и пробьют засор. Приблизительно через 15 минут трубу можно будет промывать проточной водой. Можно также первую промывку провести кипятком.

Механически очистите трубу вантузом

Первые два способа не принесли нужного результата? Завершить дело поможет старый добрый вантуз. Закройте сливное отверстие и наберите в раковину столько воды, чтобы она покрывала резиновую часть инструмента. Дайте небольшому количеству воды проникнуть в трубу и произведите несколько нажимающих и вынимающих движений вантузом. Это создаст в трубе давление, которое вытянет из нее засор. После этого промойте трубу. Опять же для этого подойдет кипяток, который еще и продезинфицирует трубу.

Удалите засор сантехническим тросом

Этот метод механической очистки труб действует глубже всего и предназначен для засоров, с которыми не справился ни один из предыдущих. Трос через слив разворачивается внутрь канализационной трубы и, когда достигнет засора, несколько раз вращается по часовой стрелке. Постепенно он по частям проталкивает грязь дальше, но важно делать все аккуратно, чтобы не повредить стенки трубы. После прочистки сток промывают большим количеством воды. В частности, можно воспользоваться кипятком.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изготовить сантехнический трос своими руками.

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