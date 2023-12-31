Как быстро отстирать пятно от вина: праздничный лайфхак

Красное вино – это изысканный алкогольный напиток, который часто выбирают на праздники. Но неосторожное действие может привести к появлению ярких пятен на одежде, что может значительно ухудшить настроение на вечеринке.

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Но OBOZ.UA нашел действенный лайфхак, который поможет быстро справиться с этой проблемой. Главное быстро действовать и не паниковать.

Методы очищения одежды от винных пятен зависят от типа ткани. Если ваш наряд из атласа или бархата, то сначала нужно промыть загрязненный участок теплой водой, но избегайте трения, иначе пятна только увеличатся.

Далее вам понадобится картофельный крахмал. Насыпьте немного смеси на ткань и промокните мокрой тряпкой. Затем постирайте одежду в стиральной машинке, включив соответствующий режим.

Вещи из хлопка или джинсовой ткани можно очистить с помощью пищевой соды. Насыпьте немного соды на пятно и промокните влажной тряпкой, затем тщательно промойте теплой водой и постирайте в стиральной машинке или вручную.

Если соды нет, используйте соль и лимонный сок. Посыпьте пятно солью, она впитает влагу, а затем добавьте несколько капель сока, он расцепит грязь и впитает яркий красный пигмент. Затем осторожно промойте требуемый участок теплой водой.

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