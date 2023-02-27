Как быстро избавиться от пыли на обоях: простой трюк

Пыль накапливается на всех поверхностях – от мебели до пола. Появление пыли вызывают множество факторов – отмершие частицы эпидермиса и волос, фрагменты разных волокон, уличная пыль, прилетающая через окно во время проветривания, шерсть домашних животных, остатки бумаги, тканей и т.п.

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Особенно трудно избавиться от пыли на обоях, ведь есть риск их повреждения. OBOZREVATEL подобрал действенный лайфхак, который быстро и безопасно очистит обои от пыли.

Чтобы очистить обои, следует взять пульверизатор. Эксперты советуют наполнить его водой и кондиционером в пропорции 1:3. То есть, 70% бутылки заполняем водой, 30% – кондиционером.

Раствор следует взбалтывать, пока он не станет равномерным.

Кондиционер должен полностью раствориться.

Равномерно распределите раствор на обоях. После этого с помощью бумажного полотенца или салфетки промойте поверхность. Далее сделайте то же самое, но сухой тканью.

Те, кто уже попробовал этот лайфхак, говорят, что помещение наполняется приятным ароматом, а пыль дольше не оседает на поверхностях, ведь кондиционер отталкивает ее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем натереть столы и полки, чтобы надолго избавиться от пыли.

Также от пыли помогут избавиться комнатные растения, увлажнители воздуха, водяные фильтры на пылесосе и правильная техника уборки.

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